Lamborghini bir yılda 12 araç sattı

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Automobili Lamborghini S.p.A'nın global satış rakamını yüzde 1 artırdığı, Türkiye pazarındaki satışlarını ise üçe katladığı bildirildi.



Konuya ilişkin yazılı açıklamada, geçen yılın son çeyreğinden itibaren kendini iyice hissettiren ekonomik krize karşın Lamborghini markalı lüks spor otomobil satışlarının artış gösterdiği, 2008'de dünya çapında 2 bin 430 adet Lamborghini satılırken, bu rakamın Türkiye'de 9 olduğu belirtildi. Fiyatlar 300 bin euroyla 500 bin euro arasında değişiyor.



Açıklamada, Lamborghini markasının 2008'de büyüme açısından “tarihi” bir yıl geçirmesine karşın dünyadaki finansal krizin çıkış yeri olan ABD'de satışlarının gerilediği, Lamborghini'nin en büyük pazarlarından biri olan ABD'deki satışlarda yüzde 20,3'lük küçülme yaşandığı, önceki yıl 930 olan ABD satışlarının 2008'de 741 adette kaldığı ifade edildi.



Automobili Lamborghini S.p.A'nın Avrupa satışlarının sabit kalırken, Türkiye ile birlikte İtalya ve Fransa'da büyüme gözlendiği, İngiltere ve Almanya gibi pazarların çok ufak düşüşler gösterseler de İtalya'da satışların yüzde 10 artarak 230'a ulaştığı, bu satış performansının İtalya'yı dünyadaki en büyük ikinci pazar haline getirdiği, Fransa'da yüzde 27'lik büyüme payının da dikkati çektiği kaydedildi.



Lamborghini açısından en büyük büyümenin Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarında yaşandığı ifade edilen açıklamada, Orta Doğu satışlarının 100'den 166'a çıkarak yüzde 66'lık büyüme oranı yakaladığı, Çin'de satışlarını iki katından fazla (28'den 72'ye) artıran Lamborghini'nin yüzde 157 büyüme sağladığı, Hong Kong ve Güney Kore'de de yüzde 100'ün üzerinde satış artışlarına ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, 2007'den bu yana satış ve servis hizmetleri Doğuş Otomotiv tarafından sunulan Lamborghini'nin, bu dönemde Türkiye'de 12 adetlik satış rakamına ulaştığı belirtilerek, “Satışların büyük kısmı 2008'in ikinci yarısında oldu. Ekonomik durgunluğa rağmen bu yıl satışlarda elde edilen 3 kat artış, gelecek dönem için beklentileri güçlendirdi” denildi.



Lamborghini Türkiye Genel Müdürü Gino Bottaro, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “12 adetlik satış rakamını önemsiyoruz. Kriz döneminde Automobili Lamborghini'nin satışlarını yüzde 1 artırdığı dikkate alınırsa, Türk pazarındaki satışların üç kat artması önemli bir başarı” ifadesini kullandı.

