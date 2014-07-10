Lambdaİstanbul on binlerce kişiyle yürüdü ama ofis bulamadı

LGBTİ örgütlenmesi yasal bir dernek olan Lambdaistanbul, kendilerine ofis kiralanmamasından ötürü şikayetçi.

bianet'in haberine göre, Lambdaistanbul aktivisti Elif Avcı, “Daha geçen hafta on binlerce kişiyle birlikte yürümüşken, bir LGBTİ örgütü olduğumuz için ayrımcılığa uğramamız, bir şeye ihtiyacımız olduğunda kimsenin destek olmaması kırıcı” diyor.

Lambdaistanbul’un ofis olarak kiraladığı daire, onlardan habersiz bir şekilde satıldı ve dernek şu an ofissiz kaldı.

Telefonlar yüzlerine kapanıyor

Yeni ofis arayışlarında ise şöyle bir diyalogla karşı karşıya kalıyorlar:

- Ne iş yapıyorsunuz?

- Biz bir derneğiz.

- Ne derneği?

- İnsan hakları alanında çalışıyoruz.

- Tam adınız ne?

- Lambdaistanbul LGBTİ derneği.

- LGBTİ derken?

- Lezbiyen, gey, tra…

- …. (telefon kapanıyor)

Avcı, ev sahiplerinin LGBTİ derneği olduklarını öğrenince söylem değiştirdiklerini ve her taşınmalarında aynı şeyleri yaşadıklarını söylüyor.

'Kitlemiz Taksim'de ve biz onlara yakın olmak istiyoruz'



Lambdaistanbul 2002’den beri Taksim’de. Daire ararken yaşadıkları zorluklar nedeniyle Beşiktaş ve Kadıköy’de de ofis bakmaya başlamış olsalar da, geleneği devam ettirip bir Taksim’de barınmaya devam etmekte ve buranın bir rant alanına dönüşmesine karşı çıkmakta kararlılar.

“Öncelikle tüm kitlemiz bu taraflarda oturuyor ve biz onlara yakın olmak istiyoruz. Sokağa çıkarken de çarka çıkarken de uğrayabilecekleri bir mekan olarak kalmamız önemli.

İkinci olarak Taksim bir açık hava alışveriş merkezine dönüştürülmesine karşı bir sivil toplum kuruluşu olarak orada tutunmaya çalışmak önemli. Çünkü biz buradan ne kadar erken gidersek, semtin dokusu o kadar çabuk bozulacak. İstedikleri makbul insan profilini de bozmak istiyoruz çünkü biz buradayız.

Bu durum diğer sivil toplum kuruluşları için de geçerli. Toplumun nabzı burada atıyor. Özellikle son dönemde hükümetin Taksim’i elimizden alma girişimlerinden sonra Taksim daha da önem kazandı.”

Barınma hakları yok sayılıyor

Türkiye’nin en eski LGBTİ derneği ofis bulamazken, LGBTİ bireylerinin ev bulamadığını söyleyen Avcı: “Yasal bir dernekten bahsediyoruz; yani Dernekler Masası’na bağlı, stopajını ödeyen bir dernek. Ama yer bulamıyoruz. Bir dernek olarak yer bulamıyorsak, açık bir LGBTİ nasıl ev bulsun?

Daha geçen günlerde, arkadaşlarımız kiralık ev bakıyordu. Ev sahibi önce çok tatlı konuşmuş. Ama gökkuşağı bayrağını görünce sokağın ortasında bağırmaya başlamış ‘Siz lezbiyensiniz! Bu yasak, sizi polise şikayet edeceğim’ diye. Yine geçen hafta Şişli’de oturan arkadaşlarımız evlerinde linç girişimine maruz kaldı.

Türkiye’de barınma hakkı çok acayip bir durumda. İnsanlar kimlikleri açığa çıkınca yurtlardan atılıyorlar, ev sahibi tarafından taciz ediliyorlar, apartmandan çıkmaları isteniyor” diye konuştu.

Lambdaistanbul aktivistleri, hak savunucularından destek bekliyor. Yeni bir ofis bulmaları konusunda önerileriniz varsa, derneğe sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.