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Yaşam

Lambdaistanbul kurtuldu!

Lambdaistanbul'un kapatılmasıyla ilgili iki yılı aşkın süredir devam eden hukuki süreç dün sonuçlandı.

01 Mayıs 2009 03:00

Lambda İstanbul Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel (LGBTT) Dayanışma Derneği kapatılmaktan kurtuldu. Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay’ın ‘derneğin kapatılmaması’ yönündeki kararına uydu.

Lambdaistanbul'un kapatılmasıyla ilgili iki yılı aşkın süredir devam eden hukuki süreç dün Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmayla sonuçlandı.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 25 Kasım 2008 tarihinde aldığı ancak dernek avukatlarına 23 Ocak'ta tebliğ ettiği altı sayfalık kararda, "cinsel kimlik ve yönelim kişilerin kendi istekleriyle seçtikleri bir olgu olmayıp, doğuştan veya yetiştiriliş tarzından kaynaklanan ve kişilerin istemeyerek karşı karşıya kaldığı bir olgudur" demişti.

Yerel mahkeme, Yargıtay kararının usul ve yasalara uygun olduğunu belirterek Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği'nin kapatılmaması yönündeki kararını onadı.
Bu kararla Derneğin 18 Mayıs 2006'dan bu yana sürdürdüğü hukuki süreç lehine sonuçlandı.

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