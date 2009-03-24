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Lale Mansur'dan cesur açıklama

Lale Mansur, evlilik konusundaki fikirlerini de siyasi fikirleri gibi hiç çekinmeden ortaya koydu.

24 Mart 2009 02:00

Lale Mansur, evlilik konusundaki fikirlerini de siyasi fikirleri gibi hiç çekinmeden ortaya koydu.

Sibel Turnagöl'ün Star TV'deki 'Keyf-i Sibel' programına konuk olan oyuncu Lale Mansur, ilk evliliğini 19 yaşındayken ünlü müzisyen Atilla Özdemiroğlu ile yaptığını söyleyerek "Atilla'yı çok severim. Hala saygı duyduğum bir insandır. Çok ayrı bir yeri var" diye konuştu.

Mansur, 24 yaşında ikinci evliliğini yaptığı ünlü orkestra şefi Cem Mansur ile de uzun süredir evli. Lale Mansur, aslında evlenmeyi hiç düşünmediğini anlatarak "Ben ayrıldığımda bir daha hiç evleneceğimi düşünmüyordum. Ama Cem ile evlendiğimizde herşeyi ilk defa yaşıyor gibiydim" dedi.

Bir çok konudaki düşüncelerini açıkça ortaya koymaktan çekinmeyen Lale Mansur, evlilik konusundaki fikirlerini de söyledi. Mansur, "Çocuk yapmayacağımı bilseydim evlenmezdim. Birlikte yaşardım. Banane, ben niye sorayım belediyeye? Kiminle yaşayacaksam yaşarım. Ama hep çok çocuğum olacak zannediyordum. Yoksa kendime tek yakıştıramadığım şey ama bu ülkede çocuk için şart" şeklinde konuştu.

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