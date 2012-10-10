Lale Mansur'dan 'aldattım' itirafı

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına konuk olan ünlü Oyuncu Lale Mansur, programın 'Ağır Sorular ' bölümünde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Mansur'a ilk olarak 'Hiç aldattınız mı? ' sorusu geldi. Mansur bu soruya 'Evet yanıtını verince stüdyo gülme krizine girdi. Mansur'a ikinci soru ise, 'Aldatıldığınızı hissetiğiniz oldu mu? ' oldu.

'Tapusunu mu aldım'

Bu soruya da Lale Mansur'dan şaşırtan bir açıklama geldi. 'Burada aldatmak ne demek? ' diye soran Mansur, 'Kadın erkek ilişkilerinde aldatmak mı konuşulan. Ben biriyle evliysem onun tapusunu mu aldım. Ben birine aşıksam başkaları da ona aşık olabilir. Ne var bunda? ' şeklinde konuştu.

Bunun üzerine iyice şaşıran Mesut Yar, 'Başkası ona aşık olduğunda o da ona aşık olduğunda ne düşünürsünüz? ' diye sordu.

Mansur'un cevabı ise, 'Ağlarım, üzülürüm ' oldu.