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Lale Mansur'dan 'aldattım' itirafı

Mesut Yar'ın Burada Laf Çok programına konuk olan oyuncu Lale Mansur, yaptığı açıklamalarla izleyenleri şaşırttı

10 Ekim 2012 23:39

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Mesut Yar'ın sunduğu Burada Laf Çok programına konuk olan ünlü Oyuncu Lale Mansur, programın 'Ağır Sorular ' bölümünde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Mansur'a ilk olarak 'Hiç aldattınız mı? ' sorusu geldi. Mansur bu soruya 'Evet yanıtını verince stüdyo gülme krizine girdi. Mansur'a ikinci soru ise, 'Aldatıldığınızı hissetiğiniz oldu mu? ' oldu.

 

'Tapusunu mu aldım'

 

Bu soruya da Lale Mansur'dan şaşırtan bir açıklama geldi. 'Burada aldatmak ne demek? ' diye soran Mansur, 'Kadın erkek ilişkilerinde aldatmak mı konuşulan. Ben biriyle evliysem onun tapusunu mu aldım. Ben birine aşıksam başkaları da ona aşık olabilir. Ne var bunda? ' şeklinde konuştu.

Bunun üzerine iyice şaşıran Mesut Yar, 'Başkası ona aşık olduğunda o da ona aşık olduğunda ne düşünürsünüz? ' diye sordu.

Mansur'un cevabı ise, 'Ağlarım, üzülürüm ' oldu.

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