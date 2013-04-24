Lal Ege Başbakan'a yeni bir mektup yazacak

İstanbul Kadıköy Zühtü Paşa İlköğretim okulunda okuyan Lal Ege Nural isimli ilköğretim birinci sınıf öğrencisinin, ailesinden habersiz yazıp Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a gönderdiği yardım talebi sosyal medyada çok popüler oldu.

8 yaşındaki Lal Ege Nural, Cüneyt Özdemir’in sunduğu 5N 1K programına konuk oldu. Cüneyt Özdemir’in 'mektubu neden yazdın?' sorusuna Lal Ege, mektubu okuldaki adaletsizliği göstermek için yazdığını ve daha sonda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiğini, 3 ay cevap gelmeyince son çare olarak sosyal paylaşım sitesine koyduğunu söyledi.

Mektubu yazdığı için okul müdürünün kendisine kızdığını belirten Lal"'Müdür bana kızdı. Gammazladın mı müdürü? dedi. Müdürümüz çok geveze. Hiçbir şey anlamıyor. Zaman değerlendirmesi yapılabilirdi. Bir saat onlar bir saat biz oynaya bilirdik." şeklinde konuştu. Başbakan Erdoğan'a ikinci bir mektup yazarak sigara satışının yasaklanmasını isteyeceğini belirtti.

Başbakan Erdoğan, Lal Ege Nural'ın mektubuyla ilgili konuştu ve şikayet edilen okul müdürünün yanlışını ’Affedilemez’ olarak değerlendirdi.