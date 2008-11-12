Lakers'a yan bakılmıyor



NBA'de bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Los Angeles Lakers, salı gecesi, ligin güçlü ekiplerinden Dallas Mavericks'e konuk oldu.



Lakers, üç sayı geride girdği son çeyrekte gösterdiği performansla rakibini devirmesini bildi (106-99). Bu galibiyetle Lakers'ın sezon açılışındaki galibiyet serisi 6 maça çıktı ve 2001-2002 sezonundaki 7 maçlık seriden bu yana en iyi başlangıcı yaptı.



Kaliforniya ekibinde Kobe Bryant 27 sayı, son çeyrekte çok kritik bir basket faul ile rakibin direncini kıran Pau Gasol 22 sayı, 11 ribaunt, Andrew Bynum ise 11 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 3 blok ile yıldızlaşan isimler oldular. Kenardan gelen Trevor Ariza 13 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma ile görevini fazlasıyla yerine getirirken son çeyrekte yaptığı savunmayla galibiyeti getiren isimler arasında yer aldı. Takımın 6. adamı pozisyonundaki Lamar Odom ise 12 sayı, 5 ribaunt ile oynadı.



Rick Carlisle'ın ekibinde ise Jason Terry 21 sayı, 4 asist, 4 top çalma, Gerald Green 17 sayı, 6 ribaunt, Jerry Stackhouse 17 sayı, Dirk Nowitzki 14 sayı, 8 ribauntla oynarken Jason Kidd16 sayı, 11 ribaunt, 10 asist, 4 top çalma ile kariyerinde Lakers'a karşı dördüncü triple double'ını yaptı.



Bu arada Los Angeles Lakers'ın efsane coachu Phil Jackson da bu maçla birlikte coachluk kariyerinin 1400. maçını geride bıraktı.



