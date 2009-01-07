Lakers'a Hornets freni



New Orleans Hornets, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 116-105 yenerek rakibinin evindeki 15 maçlık serisine son verdi.



NBA'e oynanan 8 karşılaşma ile devam edilirken, Batı Konferansı'nın iki iddialı takımını karşı karşıya geriren mücadele nefesleri kesti.



Staples Center'da ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımı Los Angeles Lakers'a konuk olan New Orleans Hornets rakibini 116-105'lik skorla mağlup etti.



Son çeyrekteki 27-13'lük serisiyle sonuca giden konuk ekip, % 89 serbest atış yüzdesiyle oynarken, boyalı alandan rakibine sadece 24 sayı şansı tanıdı.



40 sayı-11 ribauntla kariyer rekoru kıran David West'in önderliğinde bu sezon Lakers'a karşı sahasında aldığı 2 yenilginin rövanşını alan Hornets, son 21 maçta 16. galibiyetine imza attı.



Konuk ekipte Chris Paul 32 sayı-15 asistle galibiyetin diğer mimarı olurken, Tyson Chandler 12 sayı-8 ribaunt, Rasual Butler da 10 sayı-6 ribauntla katkı yaptılar.



7 maç sonra kaybeden ve bu sezon sahasındaki ikinci yenilgisini 16 maç sonra alan Los Angeles Lakers'da ise süper yıldız Kobe Bryant'ın 39 sayı-7 asist-4 ribauntluk performansı yeterli olmadı. Jordan farmar ve Luke Walton'dan yoksun çıktığı maçın ilk yarısının sonunda Lamar Odom'u da sakatlık nedeniyle kaybeden ev sahibinde, Derek Fisher 19 sayı-6 asist-5 ribaunt, Pau Gasol de 10 sayı-8 ribaunt-5 asistle oynadılar.



