Lakers zorlanmadı

Staples Center'da yaklaşık 20 bin kişinin izlediği karşılaşmada süper yıldızı Kobe Bryant'ın 23 sayı - 11 ribauntluk etkili oyunuyla sonu giden Lakers, salondan 96-76 galip ayrıldı.Savunmasıyla dikkat çeken Lakers'ta Pau Gasol kaydettiği 15 sayının tamamını ilk yarıda atarken, geçtiğimiz sezon dizindeki sakatlık nedeniyle takımına katkı yapamayan Andrew Bynum da ilk maçında 8 sayı-3 ribauntla dönüş yaptı. Ev sahibinde çift hanelere ulaşan diğer isimse 11 sayı-2 ribauntla oynayan Trevor Ariza oldu.Son Batı şampyonu karşısında Portland ise maça ve sezona şanssız başladı. Geçtiğimiz sezon draftında 1 numaradan seçtiği, ancak dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle hiç yararlanamadığı Greg Oden, yeni sezona da sakatlıkla başladı.Lakers karşısında ilk yarının bitimine doğru sağ ayağından sakatlanan 20 yaşındaki yıldız maçı bıraktı. O ana kadar 4 şutunda da isabet bulamayan ve 5 ribaunt alan genç pivotun durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı açıklandı.Sezona maçı ve Oden'ı kaybederek başlayan Portland'da göze batan isimler ise 18 sayı-4 ribaunt ile Trawis Outlaw, 16 sayı-4 asistle Rudy Fernandez ve 14 sayı-5 asist-3 ribauntla Brandon Roy oldu.