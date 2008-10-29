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Spor

Lakers zorlanmadı

Geçtiğimiz sezonun finalisti Los Angeles Lakers ise 2008-2009 sezonunu sahasında oynadığı Portland Trail Blazers maçıyla açtı.

29 Ekim 2008 02:00


Geçtiğimiz sezonun finalisti Los Angeles Lakers ise 2008-2009 sezonunu sahasında oynadığı Portland Trail Blazers maçıyla açtı.


NBA'in açılış maçlarından kareler

Staples Center'da yaklaşık 20 bin kişinin izlediği karşılaşmada süper yıldızı Kobe Bryant'ın 23 sayı - 11 ribauntluk etkili oyunuyla sonu giden Lakers, salondan 96-76 galip ayrıldı.

Savunmasıyla dikkat çeken Lakers'ta Pau Gasol kaydettiği 15 sayının tamamını ilk yarıda atarken, geçtiğimiz sezon dizindeki sakatlık nedeniyle takımına katkı yapamayan Andrew Bynum da ilk maçında 8 sayı-3 ribauntla dönüş yaptı. Ev sahibinde çift hanelere ulaşan diğer isimse 11 sayı-2 ribauntla oynayan Trevor Ariza oldu.

Son Batı şampyonu karşısında Portland ise maça ve sezona şanssız başladı. Geçtiğimiz sezon draftında 1 numaradan seçtiği, ancak dizinden geçirdiği ameliyat nedeniyle hiç yararlanamadığı Greg Oden, yeni sezona da sakatlıkla başladı.

Lakers karşısında ilk yarının bitimine doğru sağ ayağından sakatlanan 20 yaşındaki yıldız maçı bıraktı. O ana kadar 4 şutunda da isabet bulamayan ve 5 ribaunt alan genç pivotun durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı açıklandı.

Sezona maçı ve Oden'ı kaybederek başlayan Portland'da göze batan isimler ise 18 sayı-4 ribaunt ile Trawis Outlaw, 16 sayı-4 asistle Rudy Fernandez ve 14 sayı-5 asist-3 ribauntla Brandon Roy oldu.

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