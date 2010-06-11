Lakers kaç, Celtics kovala: 2-2

NBA final serisi dördüncü maçında Los Angeles Lakers'ı 96-89 mağlup eden Boston Celtics seriye 2-2 eşitlik getirdi. Celtics bu kritik galibiyetle şampiyonluk umutlarını da korudu.



NBA final serisi 4. maçında Boston Celtics, evi TD Garden'da Los Angeles Lakers'ı ağırladı.



Derek Fisher'ın olağanüstü son çeyrek performansı karşısında çaresiz kalan ve üçüncü maçı seyircisi önünde kaybederek seride 2-1 geriye düşen Celtics'in, iddiasını sürdürebilmek için dördüncü maçı kazanmaktan başka çaresi yoktu.



Son çeyrekteki etkili oyunuyla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Boston Celtics, özellikle kenardan gelen Glen Davis-Nate Robinson ikilisinin katkılarıyla, seyircisi önünde sahadan 96-89 galip ayrılarak seriye 2-2 eşitlik getirdi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.



Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 6 dakikayı konuk ekip Los Angeles Lakers 12-11 önde geçti. Tecrübeli yıldızı Paul Pierce'ın önderliğinde hücumda kontrolü ele alan ev sahibi takım, Nate Robinson'ın 3 sayılık basketiyle ilk çeyreği 19-16 önde bitirdi.





P aul Pierce'tan hakeme yumruk



Paul Pierce, ilk çeyreğin bitimine 1 dakika 6 saniye kala turnikeye girdikten sonra basketin sevincini yaşarken istemsiz olarak hakeme yumruk attı. Bu pozisyonun ardından Pierce, hakem Eddie Rush'tan özür dilerken, teknik faul kararı çıkmadı.



İkinci çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanmadı. Özellikle kenardan gelen Glen Davis'in hem hücumda hem de savunmadaki performansıyla etkili olan Celtics, üstünlüğü rakibine kaptırmadı ve ikinci çeyreğin son 5.5 dakikasına 29-28 üstün girdi.



Kobe Bryant'ın üst üste kaydettiği üç 3 sayılık basketlerle ipleri eline alan Lakers, öne geçerek 6 sayılık bir avantaj yakaladı. Üstünlüğünü çeyreğin sonuna kadar koruyan konuk ekip, soyunma odasına da 45-42 önde gitti.



Lakers'ta Paul Gasol 13 sayı ile ilk devrenin en skorer ismi olurken, Kobe Bryant 12 sayı - 3 ribaund - 2 asistle oynadı. Ev sahibi ekipte ise Paul Pierce 12 sayı - 5 asist - 4 ribaundla takımını sırtladı.



Los Angeles Lakers'ta sakatlığı bulunan Andrew Bynum ikinci yarıya başlayamadı. Üçüncü maçın yıldızı Derek Fisher'ın sayılarıyla Celtics'in öne geçmesine izin vermeyen Lakers, farkı 5 sayıya çıkarttı. Ancak Kevin Garnett'in devreye girmesiyle sürücü koltuğuna oturan Celtics, üçüncü çeyreğin bitimine 5 dakika kala 54-53 öne geçti.



Rakibine Kobe Bryant ile cevap vermekte gecikmeyen Lakers, bir kez daha öne geçti ve son çeyreğe de 62-60 önde başladı.



Son çeyreğe Glen Davis'in basketleriyle başlayan Celtics, ilk 2 dakika içinde 66-64 öne geçti. Üçüncü maçta hayal kırıklığı yaratan Ray Allen'ın da devreye girmesiyle hücumda daha etkili olan Celtics, 8 sayılık bir avantaj yakaladı: 74-66.



Lakers kalan 5.5 dakikalık bölümde Celtics'in savunmasını aşmakta çok zorlanırken, kenardan gelen Nate Robinson-Glen Davis ikilisi ile skor üretmeye devam eden ev sahibi takım, kontrolü elinde tutmayı başardı.



Son 4 dakikaya girilirken farkı çift hanelere taşıyan Boston, Kobe Bryant'ın basketleriyle ayakta kalmaya çalışan Lakers'a şans tanımadı ve maçı da 96-89 kazanarak seriye 2-2 eşitlik getirdi.





Kader maçı



Serinin kaderini belirleyecek 5. maç pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 03.00'te oynanacak





Glen Davis-Nate Robinson şov



Cletics'te oyuna sonradan giren Glen Davis 18 sayı - 5 ribaund - 2 top çalmayla geceye damga vururken, Nate Robinson da kenardan gelerek 12 sayı - 2 ribaund - 2 asist üretti.



Paul Pierce 19 sayı - 6 ribaund - 5 asistlik performansıyla ön plana çıkarken, Kevin Garnett 13 sayı - 6 ribaund - 3 asist - 2 top çalmayla, Ray Allen da 12 sayı - 5 ribaundla salondan ayrıldı.





Kobe Bryant yetmedi



Süper yıldız Kobe Bryant, karşılaşmayı 33 sayı - 6 ribaund - 2 asist ve 2 top çalmayla bitirerek sahanın en skorer ismi olmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı. Tecrübeli oyuncu ayrıca, 7 de top kaybı yaptı.



Lakers'ta Pau Gasol 21 sayı - 6 ribaund - 3 asist - 2 blokla, Lamar Odom da 10 sayı - 7 ribaund ile mücadele etti.







