Lakers, Cavaliers'a boyun eğdi: 102-87

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NBA'de günün sonuçları

NBA'de gecenin en çok merak edilen maçında Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 102-87 mağlup etti.İlk çeyrekte konuk ekip Cleveland Cavaliers, ev sahibine oranla etkili bir oyun ortaya koydu ve bu çeyreği 23-19 önde kapattı.İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Cleveland, devreyi 51-42 önde bitirdi.Üçüncü çeyrekte müthiş temposunu koruyan Cleveland Cavaliers, son çeyreğe 76-59 önde girdi.Son çeyrekte başabaş mücadele olmasına ve ev sahibi takımın biraz daha toparlanmasına rağmen Cleveland, maçtan 102-87 galip ayrılmayı bildi.Cleveland'ta Mo Williams - 6 ribaund 7 asist ve Lebron James 26 sayı - 4 ribaund 9 asistle galibiyetin mimarları olurken, J.Moon 13 sayı - 1 ribaund ve Shaq O'Neal 11 sayı - 7 ribaundla maçı tamamladı.Ev sahibi Los Angeles Lakers'da ise yıldız oyuncu Kobe Bryant 35 sayı - 9 ribaund 8 asistle mağlubiyete engel olamazken, R.Artest 13 sayı - 7 ribaund 2 asist ve gecenin çok şeyler beklenen yıldızı ise P.Gasol 11 sayı - 6 ribaund ve 1 asistle oynadı.Boston 86 Orlando 77LA Clippers 93 Phoenix 124