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Spor

Lakers, Cavaliers'a boyun eğdi: 102-87

NBA'de gecenin önemli müsabakasında Cleveland, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 102-87 mağlup etti.

26 Aralık 2009 02:00

T24 - NBA'de gecenin önemli müsabakasında Cleveland, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 102-87 mağlup etti.

Lakers'a galibiyet için Kobe yetmedi/Video

NBA'de gecenin en çok merak edilen maçında Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 102-87 mağlup etti.

İlk çeyrekte konuk ekip Cleveland Cavaliers, ev sahibine oranla etkili bir oyun ortaya koydu ve bu çeyreği 23-19 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Cleveland, devreyi 51-42 önde bitirdi.

Üçüncü çeyrekte müthiş temposunu koruyan Cleveland Cavaliers, son çeyreğe 76-59 önde girdi.

Son çeyrekte başabaş mücadele olmasına ve ev sahibi takımın biraz daha toparlanmasına rağmen Cleveland, maçtan 102-87 galip ayrılmayı bildi.

Cleveland'ta Mo Williams - 6 ribaund 7 asist ve Lebron James 26 sayı - 4 ribaund 9 asistle galibiyetin mimarları olurken, J.Moon 13 sayı - 1 ribaund ve Shaq O'Neal 11 sayı - 7 ribaundla maçı tamamladı.

Ev sahibi Los Angeles Lakers'da ise yıldız oyuncu Kobe Bryant 35 sayı - 9 ribaund 8 asistle mağlubiyete engel olamazken, R.Artest 13 sayı - 7 ribaund 2 asist ve gecenin çok şeyler beklenen yıldızı ise P.Gasol 11 sayı - 6 ribaund ve 1 asistle oynadı.

NBA'de günün sonuçları

Miami 93 New York 87
Boston 86 Orlando 77
Cleveland 102 LA Lakers 87
LA Clippers 93 Phoenix 124
Denver 96 Portland 107

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