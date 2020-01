Lahmacuna kırmızı et kriteri geldi, 13 bin lira ceza yolda!

Yılda ortalama 3.5 milyar adet tüketildiği tahmin edilen lahmacunda yeni dönem başladı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen lahmacun kriterlerine göre kırmızı et oranı yüzde 25’ten yüzde 35’e çıktı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin yapacağı denetimler standartların altında üretim yapan işletmelere 13 bin lira ceza kesilecek. Bu uygulama ile artık tüketici de soğan yerine kırmızı eti bol lahmacun yiyebilecek.

Hürriyet gazetesinden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, yeni uygulama ile özellikle ucuz lahmacunun fiyatına yüzde 20 zam yapılacağını söyleyen sektör temsilcileri, “Sağlıksız ve bol soğanlı lahmacun dönemi sona erecek. Fiyatı 3 liranın altında kalan lahmacuna dikkat. Bu rakamın üzerinde satış yapan yerler zaten yüzde 40’a yakın kırmızı et kullanıyor. Şimdi haksız rekabet ortadan kalkacak ve birçok üretici lahmacuna en az yüzde 20 zam yapacak” dedi.

13 bin lira ceza

Son dönemlerde lahmacun ile ilgili yapılan pazar araştırmaları hakkında bilgi veren Tatlıses Gıda Fabrika Müdürü Elif Attepe ise şu değerlendirmeyi yaptı: “TSE tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde 20 cm’lik lahmacunun üst malzemesindeki protein oranı yüzde 4’ten 6’ya çıkarıldı. Yanı lahmacun harcındaki kırmızı et miktarı artık yüzde 25 değil, yüzde 35 olacak. Böylece piyasada 3 liranın altında lahmacun satılamayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin yapacağı denetimler standartların altında üretim yapan işletmelere 13 bin lira ceza kesilecek. Bu uygulama ile artık tüketici de soğan yerine kırmızı eti bol lahmacun yiyebilecek.”

Tüketicilerin sağlıklı ve standartlara uygun lahmacun tüketmesi gerektiğinin altını çizen Hacı Bozan Oğulları Yönetim Kurulu Başkanı Murad Bozanoğlu ise şunları söyledi: “Restoranlarımızda sattığımız lahmacunun fiyatı 6 lira. Ancak içerdiği kıyma ve büyüklük standartların çok üzerinde. İstanbul başta olmak üzere birçok noktada 2 liranın altında lahmacun satılıyor. Ancak bunlar hem sağlık açısından zararlı hem de lezzet açısından çok kötü. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konudaki denetimlerini arttırdı. Son alınan karar hem bizim için hem de tüketici için çok iyi oldu.”

‘Tüketim her yıl artıyor’

Lahmacun tüketiminin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Ramazan Bingöl Et Lokantalarının sahibi Ramazan Bingöl, “TSE tarafından belirlenen standartların üzerinde üretim yapıyoruz. Ürünlerimizde kırmızı et oranı yüzde 40’lar seviyesinde. Fiyatı da 6 lira. Bu rakam paket serviste 4 liraya düşüyor. Lahmacunda kırmızı etin dışında da kullanılan malzemeler çok önemli. Soğan, maydanoz, domates ve kuyruk yağı da kaliteli olmalı. Lahmacunun lezzetini arttıran bu ürünler fiyata da yansıyor. Malzemesi kötü olan yerlerde fiyatlar 3 liranın altında kalıyor. Yeni standartlara göre üretim yapmak isteyen kurumlar en az yüzde 20 zam yapmalı” açıklamasını yaptı.

‘Bol proteinli üretim şart’

TÜRKİYE’de lahmacunun daha çok Anadolu illerinde tüketildiğini anlatan İmam Çağdaş’ın sahibi Talat Çağdaş, şunları söyledi: “Restoranımızdaki lahmacunun çapı 31 cm. İçerisinde kullandığımız kırmızı etin oranı yüzde 45. Bu lahmacunun fiyatı 4.25 TL. Ancak Türkiye’nin birçok yerinde fiyatlar daha aşağıda seyrediyor. Bunun en önemli nedeni yoğun soğan kullanımı. TSE tarafından getirilen yeni uygulama sektörün toparlanmasını sağlayacaktır. Proteini bol üretim yapmayan firmalar zora girecektir. Tüketici açısından önemli bir uygulama.”