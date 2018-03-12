Lahitte define arayan 3 kişi adliyeye sevk edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Roma Dönemi\'ne ait olduğu belirlenen ve aile mezarı olduğu anlaşılan lahdin bulunmasından sonra gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, \"Kral mezarı sandık, mücevher bekliyorduk, kemik çıktı\" dedi.

Mahkeme kararı ile aranan bir kişinin peşine düşen Kayseri polisi, 9 Mart\'ta Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak\'ta Veli Uçar\'a (42) ait iş yerinde bir tünel içinde lahit olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla burada arama yapan ekipler, Roma Dönemi\'ne ait olduğu belirlenen, 1700 yıllık olduğu sanılan, 10 ton ağırlığında taş lahit buldu. Olayla ilgili Veli ve Kemal Uçar kardeşler ile oto yıkamacıda çalışan Ömer D. gözaltına alındı. 3 gün süren sorgularının ardından define arayan 3 kişi, adliyeye gönderilmek üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi.

Burada sağlık muayenesinin ardından polis aracına bindirilen şüphelilerden biri, görüntü çeken gazetecilere, \"Ne çekiyorsunuz? Hiç mi define arayan görmediniz? Mezardan hacı emmilerin kemikleri çıktı. Kralın mezarından mücevher, altın taç bekliyorduk ama kemik çıktı\" dedi.

Arkeoglar tarafından il yöneticilerinin huzurunda kapağı açılan lahitten çıkan gözyaşı şişesi ile hangi madenden yapıldığı henüz saptanmayan bilezik, Kayseri Arkeoloji Müzesi\'ne götürüldü. Lahdin de hasar görmeden çıkarılarak müzeye götürüleceği ifade edildi.



FOTOĞRAFLI