Lahey'in Kosova kararı bugün açıklanacak

T24- Uluslararası Adalet Divanı bugün, Kosova'nın 2008 yılında ilan ettiği Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık kararının meşru olup olmadığı yolundaki görüşünü açıklayacak. Bir bağlayıcılığı bulunmayan karar, İspanya'dan Gürcistan'a kadar pek çok ülkenin ayrılıkçı güçlerle mücadele etmesi nedeniyle hayli önemli.



17 Şubat 2008 Balkanlar için yeni bir başlangıcın tarihiydi. Sırbistan sınırları içinde bulunan Kosova, ülkeden tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.



Geçen 2 yıldan fazla sürede, Balkanlardaki Kosova tartışması bitmedi.



Yaklaşık 70 ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanımış durumda. Sırbistan ise Kosova'nın bağımsızlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunuyor, bu bölgeyi Sırbistan'ın bir parçası olarak görüyor.



Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün açıklayacağı karar önemli. Açıklanacak görüş, coğrafi bir bölünme konusunda Adalet Divanı'nın aldığı ilk karar olacak. Bu nedenle de Lahey'de görüşülen konunun boyutları, balkanların sınırlarını aşmış durumda.



Tavsiye niteliğinde olacak ve yasal bağlayıcılığı bulunmayacak karar, eğer Ksova lehine çıkarsa, Kosova'nın bağımsızlığının daha fazla ülke tarafından tanınmasını sağlayabilir.



Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic ise, "Lahey'deki mahkeme tek taraflı bir ayrılığın meşruiyetini desteklerse, dünya üzerinde içinde ayrılıkçı isteklerin barındığı hiçbir sınırın artık güvende olmayacağını" söylüyor.



Çünkü İspanya'dan Gürcistan'a kadar pek çok ülke ayrılıkçı güçlerle mücadele ediyor.



Ancak çıkacak karara rağmen, Kosova kendi bayrağına sahip ve bir çok ülkenin büyükelçiliklerine evsahipliği yapıyor. Kosova ayrıca Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası örgütlere de üye.