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Yaşam
Deutsche Welle

Lahey'de İnternet konferansı

İnternette özgürlük, güvenlik ve ekonomik büyüme temalarının işleneceği uluslararası konferans bugün Hollanda'nın Lahey kentinde başlıyor.

16 Nisan 2015 14:20


İki gün sürecek toplantıya 100'ü aşkın ülkeden, siyaset, ekonomi ve sivil toplum temsilcisi bin 500'e yakın uzman katılıyor. Dördüncüsü yapılan toplantı daha önce Londra, Budapeşte ve Seul'de düzenlenmişti.

"İnternet'te güvenlik nasıl artırılır?", "Suçla mücadelede etkinlik nasıl sağlanır?", "Gizli servis ve özel şirketlerin kişisel verileri istismar etmesi nasıl önlenir?" ve "İnternet'te özgürlük nasıl güvence altına alınır?" toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

'İnternet kullanıcılarının güveni sarsıldı'

Öte yandan konferansın açılışı öncesi yayımlanan bir araştırmada, "gizli servislerin kişisel verileri toplamasından ötürü kullanıcıların İnternet'e olan güvenlerinin sarsıldığı" belirtildi. İsveç'te geçmişte başbakanlık ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan Carl Bildt başkanlığında hazırlanan raporda, "kullanıcıların hükümet ve özel şirketlerin gözetleme amaçlı uygulamalarından korunması" çağrısında bulunuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Hollanda LaheyLondra BudapeşteSeulCarl BildtDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

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