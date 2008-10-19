Lahde Capital: Bankacılar tam bir ’idiot’

Ayrılırken yatırımcılarına bir veda mektubu bırakan Lahde, bu mektubunda bankacıları idiot (geri zekalı) olmakla suçladı. Bu bankacıların çocuklarının kolej masraflarını ödeyebilen aristokrat ailelerden çıktığını ifade eden Lahde "Karşılıklı iddialaştığım idiotlar, Yale’de üniversite okuyup Harvard’da master yapmıştı. Ama sonunda kazanan hep ben oldum" diye yazdı.



Tanrı Amerika’yı korusun



Finansal kurumların yatırımlarının tersine yaptığı tahminlerle tanınan ve bu yolla geçtiğimiz iki yılda milyonlarca dolar kazanan Lahde mektubunda, şimdi kazandıklarını harcamak için oyuna veda ettiğini anlattı. Lahde, veda sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu işte para için vardım. Aldığı eğitimi haketmeyenler veya iyi bir eğitim almış gibi görünenler sayesinde iyi kazandım. Tahminlerinin tam tersine iddiaya girdiklerim, AIG’de Bear Stearns’de ve Lehman Brothers’da yöneticiydiler. Tanrı Amerika’yı korusun. Aristokrasi örneği tavırları ile tanıdıklarımın karşısında tahminler yürütmeseydim, bu kadar zengin olamazdım. Artık sadece kendi paramla oynayacağım. Tüm hedge fon yöneticilerine de Blackberry’lerini kenara atıp hayatın tadını çıkarmalarını öneriyorum."



Yüzde 870 kazandı



Krizi önceden tahmin edip ona göre tavır alan Hedge Fon yöneticilerinden olan Lahde, geçtiğimiz yıl badece bir fonundan yüzde 870 kazandı. Göreve veda ederken de, "Hiçbirinin önemi yok. Microsoft CEO’su Steve Ballmer da, SAC CapitaL CEO’su Steven Cohen de Oracle CEO’su Larry Ellison da 50 yıl sonra tamamen unutulacak" dedi.

