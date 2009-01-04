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Yaşam

Lagerfeld kürkü savundu

Lagerfeld bu kadar et tüketilen bir dünyada kürk kullanılmasını eleştirenleri anlamadığını söyledi. PETA'dan yanıt geldi: Dinozor

04 Ocak 2009 02:00

Lagerfeld bu kadar et tüketilen bir dünyada kürk ve deri eşya kullanılmasını eleştirenleri anlamadığını söyledi. PETA'dan yanıt geldi: Dinozor

Ünlü modacı Karl Lagerfeld kürkü savundu. 75 yaşındaki modacı “Biz onları öldürmezsek onlar bizi öldürecek” dediği vahşi hayvanların kürkünün tasarımlarda kullanılmasının normal olduğunu, ‘zaten güçleri yetse hayvanların bizi öldüreceğini’ söyledi.

Kendisinin kürk giymekten hoşlanmadığını ancak kürk kullanan modacıların eleştirilmesinin haksızlık olduğunu söyleyen Lagerfeld, kuzeyde yaşayan insanların vahşi hayvanları avlamaktan başka çareleri olmadığını, modacıların da o avlanan hayvanların kürkünü kullandığını iddia etti. Hayvanların mümkünse ‘nazik’ bir şekilde öldürülmesi gerektiğini söyleyen modacı, bu kadar çok et tüketilen bir dünyada kürk ve deri eşya kullanmanın kritiğini yapanları anlamadığını, bu kişilerin ikiyüzlüce hareket ettiklerini düşündüğünü belirtti.

Lagerfeld’in sözleri üzerine hayvan hakları savunucusu PETA’dan aktivistler, modacının ‘eski kafalı bir dinozor’ olduğu açıklamasını yaptı. PETA daha önce koleksiyonlarında kürk kullanmayacağını söylediği halde sözünü tutmayan Armani’yi de yalan söyledikçe burnu uzayan Pinokyo’ya benzetmişti.

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