-Lagarde'dan gelişmiş ülkelere çağrı WASHINGTON (A.A) - 16.09.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, gelişmiş ülkelere, küresel ekonomiyi tehdit eden zayıf büyüme ve yüksek borçlar kısır döngüsünü kırmak için cesur ve koordineli adımlar atmaları çağrısında bulundu. Lagarde, ABD'deki düşünce kuruluşu Woodrow Wilson Merkezi'nde yaptığı ''Küresel Ekonomik Zorluklar ve Küresel Çözümler'' başlıklı konuşmada, sürdürülebilir küresel toparlanma için bir yol olduğuna inandığını belirterek, bu yolu takip edebilmek için, dünya genelindeki liderlerin durumu kurtarıcı politikalar yerine, güçlü siyasi irade göstermelerine, rekabet yerine işbirliğine ve hareketsizlik yerine eyleme geçmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. ''Büyük çaplı ekonomik kaygıların olduğu bir dönemde yaşadığımız kesin'' ifadesini kullanan Lagarde, ''Müşterek ve cesur adımlar atmadıkları takdirde, büyük ekonomilerin ileriye doğru yol almak yerine, geriye gitmeleri yolunda gerçek bir risk bulunuyor'' dedi. IMF Başkanlığı görevine geldiğinden bu yana Washington'daki ilk geniş kapsamlı konuşmasında, dünya ekonomisinin, özellikle gelişmiş ekonomilerin ''solgun ve engebeli bir toparlanmayla ve kabul edilemez boyutta bir işsizlikle'' mücadele ederken, küresel büyümenin devam etmesi, ancak yavaşlamasıyla tehlikeli bir yeni aşamaya girdiği uyarısında bulunan Lagarde, ''Krizin tehlikeli bir yeni aşamasına girdik. Müşterek kararlar olmaksızın, dünyanın çok ihtiyaç duyduğu güven geri gelmeyecek'' ifadesini kullandı. Lagarde, gelişmiş ülkelerdeki ürkek büyüme ve zayıf kamu bilançolarının birbirlerini olumsuz şekilde beslediğini, bir güven krizini körüklediğini ve talebi, yatırımı ve istihdamı kısıtladığını, yükselen ekonomilerin ise, enflasyonun artması, güçlü kredi büyümesi ve cari hesap açıklarının genişlemesiyle aşırı ısınma baskılarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, ''Bu kısır döngü ivme kazanıyor ve samimi söylemek gerekirse, politika kararsızlıkları ve siyasi işlevsizliklerle daha da kızışıyor'' diye konuştu. ABD ve Avrupa'daki liderleri, borçları azaltmak için güvenilir orta vadeli planlar geliştirmeye çağıran Lagarde, bununla birlikte hükümetleri, bütçeleri çok hızlı biçimde konsolide etmenin toparlanmaya ve istihdam yaratımına zarar verebileceği yönünde uyardı. Avro bölgesindeki liderlerin, tüm bankaların düzgün biçimde sermayeleşmesini sağlamaları gerektiğini de ifade eden Lagarde, büyük borç yükü içindeki Avrupa ülkelerinin devlet harcamalarını kontrol altına alması gerektiğine değindi.