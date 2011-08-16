-Lagarde uyardı: Büyümeyi engellemeyin WASHINGTON (A.A) - 16.08.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, dünya genelinde hükümetlere, özellikle gelişmiş ülkelere borçla mücadele ederken büyümeyi engellememeleri çağrısında bulundu. Lagarde, Financial Times gazetesinde kaleme aldığı ''Harcamalara Yapılan Kesintinin Küresel Ekonomik Toparlanmayı Engellemesine İzin Vermeyin'' başlıklı makalede, mali tasarruf önlemlerinin büyüme ve istihdam artışına engel olmaması gerektiğine dikkati çekti. Bütçe dengesinin, ne çok hızlı ne de çok yavaş olmadan hassas bir denklemi çözmesi gerektiğine işaret eden Lagarde, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların dünya genelinde ekonomiye olan güvene zarar verdiğini ve bir çok insanın küresel ekonomik krizden çıkış konusunda alınacak siyasi karar kalmadığına inanmasına yol açtığını ifade etti. Lagarde, ancak bu inanışın yanlış olduğunu vurguladı. Lagarde, ülkelerin bütçe açıklarını azaltmak için sert bir şekilde frene basarak kamu harcamalarının azaltılmasının, toparlanmaya ve istihdam görünümüne zarar vereceğini belirtti. Büyümeyi destekleyecek potansiyel önlemlerin, istihdamı destekleyecek ya da planlı altyapı yatırımını ilerletecek politikaları kapsaması gerektiğine işaret eden Lagarde, tek başına geliri azaltmanın yeterli olmayacağını, gelirlerin de artırılmasının önemini vurguladı.