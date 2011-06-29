-LAGARDE OYBİRLİĞİYLE SEÇİLDİ WASHİNGTON (A.A) - 28.06.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde'ı oybirliğiyle IMF Başkanlığına seçti. IMF'den yapılan açıklamada, ''İcra Direktörleri Kurulu, adaylar konusunda bütün ilgili enformasyonu dikkate aldıktan sonra oybirliğiyle Lagarde'ı seçmeye karar verdi'' denildi. IMF'nin 24 üyeli İcra Direktörleri Kurulu, Lagarde ve Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens'in ''son derece nitelikli'' adaylar olduğunu belirterek, Lagarde'ı ''oybirliğiyle'' seçmeye karar verdiğini ifade etti. IMF'nin ilk kadın başkanı olan Lagarde 5 yıl sürecek görevine 5 Temmuz'da başlayacak. Bu arada Meksika Merkez Bankası Başkanı Carstens, IMF Başkanlığına seçilen Lagarde'ı kutladı. Carstens yaptığı açıklamada, Lagarde'ın seçiminden memnuniyet duyduğunu, ''en iyi dileklerini ve tam desteğini ilettiğini'' bildirdi. Carstens, ''Lagarde'ın, IMF'nin yönetiminin güçlenmesinde anlamlı bir ilerleme kaydedeceğini umduğunu'' belirtti. Lagarde'ı görevi sırasında özellikle Yunanistan olmak üzere Avro Bölgesi'nin borç krizi, gelişmekte olan ülkelerin IMF'de daha fazla temsil hakkı ve eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın adının karıştığı cinsel taciz suçlamasıyla IMF'nin kaybettiği itibarı kazanmak gibi sorunlar bekliyor. Lagarde başkan seçilmeden önce nisan ayında da eski Dünya Bankası yetkilisi Mısırlı kadın ekonomist Nimet Şefik IMF başkan yardımcılığına seçilmişti. Geçen ay yaptığı açıklamada, IMF'nin, bünyesinde kadın çalışan sayısını artırma çabalarını desteklediğini söyleyen Şefik, IMF'nin 2014 yılına kadar yönetici pozisyonlarının yüzde 25 ile yüzde 30'una kadınların sahip olmasını istediğini kaydetmişti.