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Ekonomi

Lagarde hakkında soruşturma açıldı

Fransız savcılığı IMF Başkanı Christine Lagarde hakkında, 285 milyon dolarlık bir anlaşmada rol aldığı gerekçesiyle inceleme başlattı.

04 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fransız savcılığı IMF Başkanı Christine Lagarde hakkında, 285 milyon dolarlık bir anlaşmada rol aldığı gerekçesiyle inceleme başlattı.

Lagarde IMF'nin ilk kadın başkanı oldu


Temmuz başında Uluslar arası Para Fonu Başkanlığı’na gelen Lagarde, Fransa Maliye Bakanı iken finansal bir tartışmanın sona ermesi için 285 milyon euroluk bir ödemeye onay vermekle suçlanıyor.

 
IMF Başkanı, Bernard Tapie adlı Fransa’nın ünlü iş adamlarından birine verilen büyük ödül sırasında gücünü kötüye kullanmadığını açıkladı. Tapie’nin 2008’de devlet bünyesindeki bir banka ile spor markası Adidas’ın satışında yasadışı yollara başvurduğu ve Lagarde’ın da buna göz yumduğu iddia edildi. 

 
Fransa Adalet Mahkemesi, bu satışta Lagarde’ın rolünün de incelenmesi gerektiğine karar verdi. 

 
Hakkında inceleme başlatılan Lagarde, IMF Başkanlığından istifa etmeyeceğini açıkladı.    


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