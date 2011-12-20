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Ekonomi

Lagarde: ''Dünya ekonomisi çok tehlikeli dönemeçte'' LAGOS (A.A)

20 Aralık 2011 14:13

-Lagarde: ''Dünya ekonomisi çok tehlikeli dönemeçte'' LAGOS (A.A) - 20.12.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ''dünya ekonomisinin çok tehlikeli dönemeçte'' olduğunu söyledi. Nijerya'da bulunan Lagarde, Afrika ekonomisinin geleceğiyle ilgili yuvarlak masa toplantısında yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin şu an çok tehlikeli bir dönemeçte olduğunu belirtti. Krizin yoksul ülkelere tehlikeli etkileri olabileceği uyarısında da bulunan Lagarde, küresel büyümedeki yavaşlama ve yüksek işsizlik oranının yol açtığı güven krizine dikkati çekti.

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