Lagarde: Avrupa'daki ağır kriz riski şimdilik bertaraf edildi

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki ağır kriz riskinin şimdilik bertaraf edildiğini söyledi.



Lagarde, ABD'de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ''Konuştuğumuz dakikalarda her şeyin yolunda gittiği görülüyor. Rakamlar umut verici. Ağır kriz riskinin şimdilik bertaraf edildiğini düşünüyorum. Şimdilik diyorum çünkü Avrupalıların daha yapacak çok işleri var. Henüz ihtiyaçları olan güvenlik duvarını kuramadılar'' dedi.



Avrupalıların güvenlik duvarının büyüklüğü konusunda uzlaşmaya varacaklarına inandıklarını belirten Lagarde, Temmuz ayında hayata geçirilmesi planlanan daimi kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) büyüklüğünün önemine dikkati çekti.



Lagarde, ekonomik büyümenin zayıf, borcun ise yüksek olduğuna dikkati çekerek, örneğin yatırımcı ve piyasaların İtalya'nın borcuyla bir anda ilgilenmekten vazgeçmeleri halinde piyasaya daha fazla para sürebilmek ve krizin yayılmasını önlemek için güvenlik duvarının Avrupalıların çıkarına olduğunu vurguladı.





-''ABD'nin büyümesi yukarı yönlü revize edilebilir''-





IMF Başkanı Lagarde, Fonun ABD için daha önce yüzde 1,8 olarak açıkladığı 2012 yılı ekonomik büyüme verisini yukarı yönlü revize edebileceğini belirterek, ''Yeni tahminlerimizi yaklaşık bir ay içinde açıklayacağız. Yeni tahminler öncekine göre yüksek olursa benim için sürpriz olmayacak'' dedi.



Para politikasının, ekonomiyi desteklemek ve yatırımı teşvik etmek için her şeyi yaptığına işaret eden Lagarde, ABD Merkez Bankasının (FED) birkaç yıl sonraki faizler konusunda güven ve netlik oluşturduğunu vurguladı.



Lagarde, ABD'nin bütçe açığı problemini hatırlatarak, ülkenin çok sayıda farklı problemi ele almak zorunda olduğunu ancak bütçe ve borcun uzun vadeli sorunlar olduğunu belirtti.



FED, 2014 yılı sonuna kadar gösterge faizini düşük seviyede tutacaklarını açıklamıştı.