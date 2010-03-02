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Dünya

'Lafı bırak icraata geç'

Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, Türkiye'nin Kıbrıs sorunu çözümünde, "fiiliyata geçmesi" gerektiğini öne sürdü.

02 Mart 2010 02:00

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümünde, "lafı bırakıp fiiliyata geçmesi" gerektiğini öne sürdü.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, hafta sonu, Kıbrıslı Türk ve Rum gazetecilere yaptığı açıklamayı değerlendiren Stefanu, açıklamadan dolayı "Rum hükümetinin bugün ihtiyatlı olduğunu" belirterek, "Önemli olan ne söylendiği değil, ne yapıldığıdır" dedi.

Rum haber ajansına göre "Türkiye'nin bir süreden beri en kısa sürede çözüm istediğini söylediğini, Erdoğan'ın açıklamalarındaki ana mesajın bu olduğunu" belirten Rum Sözcü, "Kıbrıs'ta çözüm istediklerini, bunun için çalıştıklarını, çözümün Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk, Avrupa hukuku, 1977 ve 1979'daki anlaşmalar temelinde, doğrudan müzakerelerin başladığı hazırlık dönemi öncesinde olacağını göstermelidirler ki; bu, iki bölgeli, iki toplumlu federasyondur" diye konuştu.

Erdoğan ne demişti?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Türk ve Rum gazetecilere verdiği röportajda, Kıbrıs'tan bir süre sonra asker çekilebileceğini söylemiş, "Ancak eğer bize askerin şimdi gitmesi gerektiği söylenirse orada dururuz" demişti.

Başbakan, böylece Avrupa Parlamentosu'ndan gelen "asker derhal çekilmeli" talebine de olumsuz yanıt vermişti.

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