Laf atmada vekillerin üstüne yok

Milletvekillerini ve Seçilmişleri İzleme Komiteleri/ Derneği'nin (TÜMİKOM) hazırladığı "TBMM 23. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılları TBMM ve Milletvekillerini İzleme Raporu" açıklandı.





TÜMİKOM Genel Koordinatörü Mustafa Durna, Gordion Otel'de düzenlenen basın toplantısında raporun 12 ana başlık ve 227 kategoride hazırlandığını belirtti.



Durna, dernek olarak milletvekillerinin daha etkin, verimli çalışmalarını sağlamayı ve seçmeni milletvekillerinin performansları hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.



Açıklanan rapora göre, TBMM genel etkinliklerinin yüzde 20,85'i "laf atma veya karşılıklı konuşma" şeklinde gerçekleşirken, bunu sırasıyla meclis araştırması açılması önergesi, kanun teklifi veya teklifi maddesi üzerinde değişiklik önergesi, verilen ve cevaplanan yazılı soru önergesi, gündeme alınan yazılı soru önergesi, görüşülen madde üzerinde soru sorma talebinde bulunma ve görüşülen madde üzerinde soru sorma izledi.



Etkinliklerin yüzde 57'sini çoğunluğu oluşturan erkek milletvekilleri tarafından gerçekleştirilirken, yüzde 43'ü kadın milletvekilleri tarafından yapıldı. Erkek milletvekilleri en çok "laf atma veya karşılıklı konuşma", kadınlarsa en çok "Meclis araştırması açılması önergesi" etkinliğini gerçekleştirdi.



Yarısının dosyası var



Rapora göre, 23. Dönemin 1. ve 2. yasama yıllarında 242 milletvekili için "Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başkanlık Tezkeresi ve Karma Komisyon Raporu" hazırlandı.



Suç işlediği iddia edilen milletvekillerinin 114'ü DTP, 88'i AK Parti, 29'u CHP, 3'ü MHP ve diğer partiler ve bağımsızlardan oluştu.



Durna, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin dosyaların sadece sayıları hakkında bilgi edinebildiklerini asıl önemli olan içerikleri konusunda ise bilgi verilmediğini söyledi.

