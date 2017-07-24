Lady Gaga'dan Amy Winehouse'un ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım

ABD'li pop yıldızı Lady Gaga, sosyal medya hesabından Amy Winehouse'u ölümünün 6. yıl dönümünde Twitter hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı. Gaga,paylaştığı Amy Winehouse fotoğrafının altına "Seni ve sesini özlüyoruz Amy. Sevdiğimiz insanlara saygı ve hürmetle yaklaşmamız gerektiğini hatırlamamız gereken bir gün bugün. Ne yetenek" diye yazdı.

Birgün'ün haberine göre, ​caz duayeni Tony Bennett Winehouse ve Gaga ikilisiyle ayrı ayrı stüdyoya girerek her ikisiyle de birer düet yapmıştı. Bennett, Winehouse'un ölümünün ardından, sanatçının ölümüne engel olmak için hiçbir şey yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

Grammy ödüllü R&B ve Jazz sanatçısı Amy Winehouse, 6 yıl önce 23 Temmuz'da alkolden zehirlenerek 27 yaşında hayatını kaybetmişti.