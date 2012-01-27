-Lady Gaga üniversitede tez konusu oldu LONDRA (A.A) - 27.01.2012 - İlginç kıyafetleri ve sahne performansıyla tanınan Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, dünyanın saygın üniversitelerinden Cambridge Üniversitesinde tez konusu oldu. Cambridge Üniversitesi Corpus Christi Koleji üçüncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Amrou El Kadhi, 10 bin kelimelik tezinde Lady Gaga'nın pop sanat tarihindeki yerini inceliyor. İngiliz basınında konuya ilişkin yer alan haberlerde Kadhi, Cambridge Üniversitesindeki akademisyenleri bu konuda tez yazmak için zor ikna ettiğini söyledi. Üniversitenin sözcüsü ise, "Öğrencilerin yaşayan sanatçılarla ilgili eleştirel ve tarihi çerçevede makaleler yazmalarına karşı çıkmadıklarını" ifade etti. Kadhi tezinde, gerçek adı Stefani Germanotta olan 25 yaşındaki Lady Gaga'nın "Pop sanatçısı Andy Warhol gibi tüketim kültürünü post modern bir şekilde eleştirdiğini" savunuyor. Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın albümleri şimdiye kadar dünya genelinde 65 milyon sattı.