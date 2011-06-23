Lady Gaga tsunami kurbanları için gözyaşı döktü

T24

Çılgın imajı ile tanınan Amerikalı pop şarkıcı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında duygulu anlar yaşandı.Ünlü şarkıcı 11 Mart’ta Japonya’da meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde hayatını kaybedenler için gözyaşı döktü. Objektifler ise çılgın şarkıcının bu hallerini de görüntülemek için birbiriyle yarıştı.