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Lady Gaga tsunami kurbanları için gözyaşı döktü

Lady Gaga, Japonya'da yaşanan deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinde hayatını kaybedenler

23 Haziran 2011 03:00

T24 - Lady Gaga, Japonya'da yaşanan deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinde hayatını kaybedenler için düzenlenen toplantıda gözyaşlarına hakim olamadı.

Çılgın imajı ile tanınan Amerikalı pop şarkıcı, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında duygulu anlar yaşandı.

Ünlü şarkıcı 11 Mart’ta Japonya’da meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde hayatını kaybedenler için gözyaşı döktü. Objektifler ise çılgın şarkıcının bu hallerini de görüntülemek için birbiriyle yarıştı.



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