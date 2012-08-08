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Lady Gaga kürkle alışverişte

Yeni albümü Artpop'u çıkartmaya hazırlanan ABD’li şarkıcı Lady Gaga giyim tarzıyla bir kez daha dünya basının ilgi odağı oldu

08 Ağustos 2012 21:27

Çılgın kıyafetleriyle adından söz ettiren ABD’li şarkıcı Lady Gaga bu kez yaz sıcağında giydiği kürküyle hayranlarını şaşırttı.

Yeni albümü Artpop'u çıkartmaya hazırlanan ABD’li şarkıcı Lady Gaga giyim tarzıyla bir kez daha dünya basının ilgi odağı oldu.

Geçtiğimiz gün New York sokaklarında alışveriş yaparken objektiflere takılan Lady Gaga sıcak havada giydiği pembe kürküyle görenleri “terletti”.
 
Lady Gaga hafta başında erkek arkadaşı oyuncu Taylor Kinney ile birlikte havuzda verdiği pozu internet sitesinde yayınladı.
 
Ünlü şarkıcı albümünü piyasaya çıkarmadan hemen önce paylaştığı kare için çıplak poz vermişti.

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