Lady Gaga: Joe Biden'ın yemin törenine kurşun geçirmez kıyafetle katıldım

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden ve 49. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in resmen göreve başladığı 20 Ocak’ta düzenlenen yemin töreninde ulusal marşı seslendiren Grammy ödüllü şarkıcı ve söz yazarı Lady Gaga, kurşun geçirmez kıyafet giydiğini söyledi.

Grammy ödüllü, şarkıcı ve söz yazarı Lady Gaga, Joe Biden’ın yemin töreni öncesinde ABD ulusal marşını seslendirdi. Daniel Roseberry imzalı Schiaparelli Haute Couture’dan kırmızı bir etek ve lacivert bir üst ile yemin töreninde sahneye çıkan 35 yaşındaki sanatçı, İngiltere Vogue dergisine verdiği röportajda, o günün hayatındaki en gurur verici günlerinden biri olduğunu belirtti.

Röportaj sırasında Schiaparelli imzalı, kurşun geçirmez bir kıyafet ile sahnede olduğunu belirten Gaga, "İnsanlar benim hakkımda bunu biliyor mu bilmiyorum ama bugün olduğum kişi olmasaydım, savaş muhabiri olurdum. Bu benim hayallerimden biriydi" dedi.