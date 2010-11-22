Lady Gaga Guiness Rekorlar kitabında

T24- Şarkıcı Lady Gaga, 'İnternetin en çok arananı' ünvanıyla Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Lady Gaga müzik dünyasında olduğu kadar sanal alemde de popüler. Twitter'da en çok takip edilen isimlerden biri. Video klipleri milyonlarca hit alıyor ve şarkıları indirilme rekorları kırıyor. Gaga bu popülerliği sayesinde sonunda Guiness Rekorlar Kitabı'na da girdi.

Adının internet üzerinde aranma sayısı en kısa sürede 1 milyarı bulan kadın olan şarkıcı 'İnternetin en çok aranan kadını' ünvanını aldı.

'Bad Romance' ile 154 hafta İngiliz listelerinde kalan tek isim olan Gaga, bu listelerde aynı albümden dört şarkı ile bir numara olan ilk şarkıcı olma rekorunu da elinde bulunduruyor.