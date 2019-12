-LADY GAGA EŞCİNSELLER İÇİN SAHNEDE FLORANSA (A.A) - 11.06.2011 - Avrupa'da 2006 yılından bu yana her yıl geleneksel hale gelen ''Büyük Eşcinsel Hakları Yürüyüşü'', bu yıl İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı. Roma'da bugün yapılan ve sayıları 1 milyon olduğu tahmin edilen eşcinsel, biseksüel, transeksüel ve lezbiyenin katıldığı yürüyüşün son bölümünde, deli dolu halleriyle bilinen ABD'li şarkıcı ''Lady Gaga'', antik Roma devrinde hipodrom olarak kullanılan ''Circo Massimo'' alanında sahne aldı. Yeşil peruğuyla sahneye çıkan Lady Gaga, konserinde, ''Born this way'' albümünden yeni parçalarını seslendirirken, eşcinsel haklarına yönelik bir de konuşma yaptı. Ünlü şarkıcı, böyle bir etkinliğin düzenlenmesine onay verdiği için Roma Belediye Başkanı Gianni Alemmano'ya teşekkür ettiği konuşmasında, "Bugün ve aslında her gün özgürlük ve adalet için mücadele ediyoruz" dedi. "Ben de sizin gibi kızgınım" diye haykıran Lady Gaga, "Aşkı savunmak için çektiğimiz acıyı ve öfkeyi göstermeliyiz" şeklinde konuştu. Lady Gaga'nın konserden sonra şehirden ayrılması beklenirken, ABD'li ünlü şarkıcı ve kortej için şehirdeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı da basına yansıdı. Bu arada, Lady Gaga'nın konserinden önce, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın festival için gönderdiği kutlama mesajı da okundu. ''Büyük Eşcinsel Hakları Yürüyüşü''nün başlangıcının yerel saatle 16.00 olarak açıklanmasına karşın, gün boyu basına yansıyan haberlerde, çok sayıda katılımcının, Roma sokaklarını daha erken saatlerden itibaren doldurmaya başladığı kaydedildi. Yürüyüşe, Avrupa'nın pek çok ülkesinden de katılımcının geldiği bildirildi. ''Eşcinsellere daha fazla hak'' sloganı altında, Repubblica Meydanı ile Circo Massimo arasında yapılan yürüyüşe, eşcinsel olduğu bilinen Puglia Bölgesi Başkanı Nicchi Vendola'nın yanı sıra Lazio Bölgesi Başkanı Renata Polverini de katılarak, destek verdi. Yürüyüşün Roma'da yapılmasının önemli bir nedeni de kentin içinde Vatikan'ı barındırması. Eşcinseller, Roma'da yaptıkları yürüyüşle kendilerine karşı tutumu belli olan Papa'yı sık sık protesto etti. İlki 2006 yılında düzenlenen ''EuroPride'' yani ''Büyük Eşcinsel Hakları Yürüyüşü''ne, 2007 yılında Madrid, 2008'de Stokholm, 2009'da Zürih, 2010'da Varşova ev sahipliği yaptı. Organizatörler, gelecek yılki yürüyüşün, etkinliğin başlangıç yeri olan Londra'da düzenleneceğini, 2013 yılında ise Fransa'nın Marsilya kentinin eşcinselleri ağırlayacağını ifade etti.