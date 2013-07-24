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Ekonomi

Lady Gaga, 30 yaş altında en çok kazanan sanatçı oldu

Geçen yıl listede dördüncü sırada yer bulan Lady Gaga, birinci Taylor Swift'i geride bıraktı

24 Temmuz 2013 12:58

Şarkıcı Lady Gaga, Forbes dergisinin, son 1 yılın 30 yaş altı en zengin ünlüleri listesinde 80 milyon dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl listede dördüncü sırada yer bulan şarkıcı, birinci Taylor Swift'i geride bıraktı. Geçen yıl 2. sırada yer alan Justin Bieber, bu yılki listede de kendine 2. sırada yer bulurken, Swift 3. sıraya geriledi.

Derginin açıklamasında, ünlülerin tahmini gelirlerinin hesaplandığı liste için, eğlence sektöründen ajans, menajer, üretici ve yapımcılarla konuşulduğu belirtildi.

Kadın yıldızların hakim olduğu listede Rihanna, Adele ve Katy Perry gibi yıldızlar ilk 10'a yerleşti. Listede ilk on ünlü şöyle sıralandı:

Lady Gaga - 80 miyon dolar,
Justin Bieber - 58 milyon dolar,
Taylor Swift - 55 milyon dolar,
Calvin Harris - 46 milyon dolar,
Rihanna - 43 milyon dolar,
Katy Perry - 39 milyon dolar,
Jennifer Lawrence 26 milyon dolar,
Adele - 25 milyon dolar,
Kristen Stewart - 22 milyon dolar,
Taylor Lautner - 22 milyon dolar.

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