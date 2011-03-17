-LADY GAGA 250 BİN DOLAR TOPLADI WASHINGTON (A.A) - 17.03.2011 - Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, Japonya'daki deprem ve tsunami mağdurları için 250 bin dolar topladı. Tasarladığı bilezikleri satarak 2 günde 250 bin dolar yardım toplayan Lady Gaga, twitter hesabındaki mesajında, hayranlarına seslenerek, "Japonya'ya yardım için 48 saatte çeyrek milyon dolar topladık. Yardım etmek önemli" ifadesini kullandı. Sosyal paylaşım sitesi facebook'ta yaklaşık 30 milyon hayrana sahip, twitter'da 8 milyon kişiyle en çok izlenen kişi olan Lady Gaga, depremden 3 gün sonra, üzerinde kırmızı renkte İngilizce ve Japonca "Japonya için dua ediyoruz" yazılı beyaz bilezikleri 5 dolardan satışa sundu. Vokalisti Japon asıllı olan (Mike Şinoda) Amerikalı rock grubu Linkin Park, üzerinde bir şarkılarının da adı olan "Yalnız değilsiniz" yazılı tişörtleri yardım için satmaya başladı. Hip-hop grubu Black Eyed Peas de yeni video kliplerinin sonunda yayımladıkları bir mesajla, hayranlarının Kızılhaç'a yardım etmesini istedi. -TOKYO VE ÇEVRESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ Öte yandan deprem ve tsunami felaketiyle sarsılan Japonya'nın doğusunda, elektrik tüketiminde tasarruf yapılmazsa geniş çaplı elektrik kesintisi olabileceği bildirildi. Sanayi Bakanı Banri Kaieda, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğuda etkili olan soğuk hava nedeniyle, bölgelere göre yapılan planlı kesintilere rağmen, elektrik kullanımının büyük oranda arttığını belirtti. Bakan, Fukuşima nükleer santrallerini işleten Tokyo elektrik şirketinin (TEPKO) hizmet verdiği bölgelerde dün akşamdan bu yana sıcaklığın çok düştüğünü, şirketlerin ve halkın elektrik tüketimini en aza indirmeye çalışmaması durumunda Tokyo ve çevresinin bu akşam karanlığa gömülebileceğini söyledi. Geniş çaplı elektrik kesintisini önlemek için Sanayi Bakanı, şirket ve halktan düzenli olarak elektrikli cihazlarını kapatmalarını, zorunlu olmadıkça bu cihazları kullanmamalarını istedi. -MERKEZ BANKASI 54 MİLYAR AVRO LİKİDİTE SAĞLADI Japonya Merkez Bankası, deprem ve tsunaminin ardından finansal piyasaları istikrara kavuşturmak için bankacılık sistemine 54 milyar Avro (6 trilyon yen) daha likidite daha sağladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugün düzenlediği iki operasyonla piyasalara 6 trilyon yen daha aktaran banka, pazartesi gününden bu yana bankacılık sistemine toplam 34 trilyon yen (309 milyar Avro) likidite sağlamış oldu. Hafta başından bu yana merkez bankasının piyasalara sağladığı likidite tutarı Japonya'nın 2010 yılı gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,85'ine tekabül ediyor. -YEN, DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANDI Japon yeni bugün ABD doları karşısında rekor seviyede yükseldi. Japon yeni ABD doları karşısında yüzde 4 değer kazandı. ABD doları 76,25 yene kadar çıkarken, böylece yen dolar karşısında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en güçlü seviyesine ulaşmış oldu. ABD doları daha önce 19 Nisan 1995 tarihinde de 79,75 yenden işlem görerek rekor kırmıştı. Japon yeni geçen hafta cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamiden sonra önemli para birimleri karşısında değer kazanmaya başladı. Uzmanlar yenin değer kazanmasından Japon sigorta şirketlerinin döviz ve varlıklarını Japonya'ya aktarmasını sorumlu tutuyor. Japon yatırımcıların 2008 yılındaki finansal kriz gibi piyasalarda kırılganlığın arttığı olağanüstü dönemlerde varlıklarını ülkeye getirmesi yenin değerinin artmasına yol açmıştı. Büyük miktardaki panik satışlar ve halen birçok bilinmeyen durum olduğunu belirten uzmanlar, herkesin aklında ilk olarak Japonya'daki nükleer kriz bulunduğunu, durumun daha da kötüleşmesi halinde bunun küresel ekonomideki büyümeye önemli etkisi olacağına dikkati çektiler. Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya'nın ihracata dayalı bir ekonomi olması nedeniyle yendeki yükseliş bu ülkenin ihracatçıların rekabet edebilirliğine ve sonuçta ekonomiye zarar vereceği için endişeye yol açıyor. -YOLCULARDA RADYASYON İZİ Japonya'dan uçakla Güney Kore'ye gelen üç yolcuda yüksek düzeyde radyasyona rastlandığı bildirildi. Yonhap ajansının, Güney Koreli yetkililere dayandırdığı haberinde, bugün Japonya'dan gelen yolculara Incheon havaalanında ilk kez yapılan testlerde, üç yolcuda yüksek düzeyde radyasyon izine rastlandığı belirtildi. Yolculardan 50'li yaşlarda Japon bir erkekte, başının ve paltosunun üzerinde yapılan ölçümlerde 1 mikrosieverti aşan düzeyde radyasyon saptandığı, bu yolcunun Fukuşima'da yaşadığının sanıldığı kaydedildi. YTN televizyonu da yolcuların kamu sağlığına tehdit oluşturmadıklarını ve serbest bırakılacaklarını duyurdu. Reuters muhabiri, havaalanındaki radyasyon kontrollerinin gönüllülere yapıldığını söyledi. Güney Kore Bilim Bakan Yardımcısı Kim Çang-Kyun, yakında, ülkenin güneyindeki Busan limanında, Japonya'dan feribotla gelen yolcuları benzer testlerden geçireceklerini kaydetti. -TOPBAŞ'IN, EKİBİ TOKYO'DA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın Japonya'daki deprem ve tsunami felaketi sonrası yapılabilecek yardımları tespit etmeleri için görevlendirdiği 4 kişilik ekibin, Tokyo'da temaslara başladığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Danışmanı İsmail Hakkı Turunç'un başkanlığındaki ekip, Türkiye'nin Japonya Büyükelçisi Sermet Atacanlı ile toplantı yaptı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekibinin Shibuya Belediye Başkanı Toshitake Kurvahara ve meclis üyeleriyle de görüştüğü belirtildi. -23 TÜRK VE AVUSTURYALI TÜRKİYE'YE GETİRİLİYOR Kimse Yok Mu Derneği'nin Japonya'da bulunan ilk yardım ekibinin Sendai'den 23 Türk ve Avusturyalı afetzedeyi Türkiye'ye getirme çalışmalarına başladı. Dernekten yapılan açıklamada, Japonya'da 11 Mart Cuma günü yaşanan deprem ve sonrasında meydana gelen tsunaminin ardından, Tokyo ve Sendai'de bulunan dernek temsilcilerinin yanı sıra derneğin arama-kurtarma ve sağlık ekibinden oluşan 5 kişilik öncü ilk yardım ekibinin de Tokyo'ya gittiği belirtildi. Açıklamada, 14 Mart Pazartesi günü depremin en şiddetli yaşandığı Sendai'de afetzedelere maske, gıda, yağmurluk gibi ilk yardım malzemeleri dağıtıldığı kaydedilerek, ilk yardım ekibinin Sendai'de arama-kurtarma, ilk yardım, hasar tespiti çalışmaları yaptığı da ifade edildi. Açıklamada, ilk yardım ekibinin 15 Mart Salı günü Sendai'de bulunan Türkler'in sorunlarını dinlediği ve onlardan gelen talep üzerine 22'si Türk, 1'i Avusturyalı olmak üzere toplam 23 afetzedeyi Sendai'den Türkiye'ye getirme çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada, ilk aşamada Sendai'den Tokyo'ya giden gruptan bir bölümü yarın, kalanı ise 20 Mart Pazar günü İstanbul'a gelecek. Bu arada, Kimse Yok mu Derneği Genel Başkanı Mehmet Özkara da yaptığı açıklamada, Japonya'daki afet bölgelerinde temiz su ve gıda sorunu yaşandığına dikkati çekerek, 1999 depremi sırasında Japonya'dan gelen yardımları da anımsattı. Özkara açıklamasında, ''Dost ülke Japonya'nın acı günlerinde millet olarak yanında olmalıyız. Zaman vefa zamanıdır'' ifadesine de yer verdi.