Lady Diana’nın elbiseleri 940 bin euro'ya satıldı

1997 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Galler Prensesi Lady Diana’nın gece elbiseleri açık artırma ile satıldı. Londra'daki Kerry Taylor müzayede evinde düzenlenen açık artırmada Lady Diana'nın elbiseleri toplam 800 bin pounda (940 bin euro) alıcı buldu.

Elbiselerin en değerlilerinden biri olan gece mavisi kıyafetin 240 bin pounda satıldığı belirtildi. Elbiseyi, bir İngiliz’in eşi için aldığı ifade edildi. Lady Diana, modacı Victor Edelstein imzalı bu elbiseyi ABD'ye ziyareti sırasında giymiş ve ziyaret sırasında Beyaz Saray'da ünlü Amerikalı aktör John Travolta ile dans etmişti. Geceden fotoğraflar dünyanın dört bir yanında ilgi uyandırmıştı. Beklentiler elbiseye 300 bin pounda kadar fiyat verilebileceği yönündeydi.





Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, açık artırmaya çıkarılan elbiseler arasında modacı Catherine Walker imzalı, Lady Diana'nın başka ülkeleri ziyaretleri sırasında giydiği elbiseler de bulunuyor. Açık artırmada teklif verenler arasında dünyanın pek çok yerinden müzeler bulunduğu da belirtildi.





Lady Diana, ölümünden kısa bir süre 1997 yılında onlarca elbisesini açık artırma ile satılması için bağışlamış, buradan sağlanan gelirin yardım amaçlı kullanılmasını istemişti.