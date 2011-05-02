Ladin'in öldürülmesi piyasayı etkiledi

T24 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ölüm haberinin, Washington'un karşı karşıya olduğu riskleri azalttığı algısı yaratması ABD dolarını değerlendirirken, petrol fiyatlarında yüzde 1'lik geri çekilmeye neden oldu. 1,575 dolarla rekor kıran altın da 1,550 dolara geriledi.

Haber sonrası, doların önde gelen altı para birimi karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi üç yılın en düşük seviyesi olan 72.813'ten, 73.227'ye çıktı.



İçeride de TL'nin güçlü seyriyle dolar/TL 1.52'nin hemen altında seyrederken, euro/TL ise 2.24'lü seviyelerde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.48'in üzerinde işlem görüyor.



Haberin etkisiyle Ortadoğu'daki risklerin kısmi olarak azalacağı algısı petrolde de gevşemeye neden oldu. ABD tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1'den fazla gerileyerek 112 dolara geldi. Petrolün varil fiyatı Cuma günü 114.18 dolarla 31 yılın zirvesini görmüştü.



Dünyanın en büyük tahvil fonu PIMCO'nun CEO'su Mohamed El-Erian gelişme sonrası Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Bu olayın ulusal güvenlik risklerini azaltarak varlık piyasalarını güçlendirmesi ve ABD Hazine tahvillerinin fiyatlarını düşürmesi muhtemel" dedi.



El Arian, bölgedeki gelişmelere yüksek hassasiyetinden dolayı petrol fiyatlarında daha dalgalı bir seyir izleyebileceğine de dikkat çekti.



Diğer taraftan azalan risk algısı değerli madenlerin fiyatlarında da geri çekilmeye neden oldu. Gümüş yaklaşık yüzde 10'luk bir gerilemeyle 42 dolara kadar gerilerken, altının onsu da 1,575 dolarla gördüğü yeni rekorundan 1,550 dolar seviyelerine geldi.



Haber küresel borsalarda da artışı beraberinde getirdi. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.4 yükselirken, ABD borsalarında vadeli işlemlerde yüzde 0.5 varan artışlar görülüyor.



Dünya, Bin Ladin'in öldürülmesini ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün yaptığı açıklamayla öğrendi. Obama, açıklamasında El Kaide liderinin kendi talimatıyla düzenlenen bir kara operasyonunda öldürüldüğünü belirtti.