-LADİN'İN EŞLERİ VE ÇOCUKLARI GÖZALTINDA İSLAMABAD (A.A) - 08.05.2011 - Pakistan, El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri Usame bin Ladin'in eşleri ve çocuklarının hala sorgulama için gözaltında tutulduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin, Bin Ladin'in 3 karısı ve 8 çocuğunun sorgulama için gözaltında tuttuğu ve şu ana kadar hiçbir ülkenin iade edilmeleri talebinde bulunmadığı kaydedildi. Bin Ladin'in Yemen doğumlu karısı Emel Ahmed Abdülfettah'ın, Pakistanlı müfettişlere, karargaha 2006 yılında taşındığını ve bu tarihten itibaren buradan hiç ayrılmadığını söylediği belirtildi. Usame bin Ladin'in Abbottabad kentindeki karargahında ABD operasyonu ile öldürülmesinin ardından eşlerinin ve çocuklarının gözetimini Pakistan üstlenmişti. -YETKİLİLER YA AÇIKLAMA YAPMALI YA DA İSTİFA ETMELİ Pakistan'da muhalefet, devlet ve hükümet başkanlarının Amerikan komandolarının Pakistan topraklarında hiçbir engelle karşılaşmadan bir villaya girip El Kaide lideri Usame bin Ladin'i öldürmeleri konusunu açıklamaları, açıklayamıyorlarsa da istifa etmeleri gerektiğini bildirdi. Eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Birliği-N yetkilisi Şavdri Nisar Ali, düzenlediği basın toplantısında, ''Bu operasyon onurumuzu, saygınlığımızı ayaklar altına almaktadır. Devlet Başkanı (Asıf Ali Zerdari) ve Başbakan (Yusuf Rıza Gilani) ya açıklama yapmalı ya da istifa etmelidir'' dedi. Nisar Ali, ''Hükümet sessizliğini koruyor'' diyerek böyle bir ihlalden sonra Pakistanlıların artık ülkelerinde kendilerini güvende hissetmediğini sözlerine ekledi. Ana muhalefet lideri, ABD'nin Bin Ladin'in yerini bildikleri konusunda bazı Pakistanlı istihbarat ya da ordu yetkililerinden şüphe etmesiyle ilgili olarak da ''Sorumlu olanlar bunu kabul edip istifa etmeli'' yorumunda bulundu.