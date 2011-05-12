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Dünya

LADİN'İN DEFTERİ ABD'NİN ELİNDE WASHINGTON (A.A)

12 Mayıs 2011 01:01

-LADİN'İN DEFTERİ ABD'NİN ELİNDE WASHINGTON (A.A) - 11.05.2011 - Pakistan'da ABD güçlerinin operasyonuyla öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in kendi el yazısıyla tuttuğu defter de ABD'nin eline geçti.  Amerikalı yetkililerin verdiği bilgilere göre defterde Ladin'in ileriye yönelik planlamaları ve çeşitli operasyonların detayları gibi bilgiler yer alıyor.  ABD Donanmasına bağlı SEAL saldırı timlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen belgeler arasında 100 kadar flaş bellek, 5 bilgisayar da yer alıyor. 

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