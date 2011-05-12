-LADİN'DEN TÜYLER ÜRPERTEN TAVSİYELER WASHINGTON (A.A) - 12.05.2011 - Terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin''in, Yemen'den İngiltere'ye kadar örgüt liderlerine ürpertici tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. Amerikalı yetkililer, ABD donanmasına bağlı SEAL saldırı timlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen belgeler ve Bin Ladin'in el yazısıyla tuttuğu deftere göre, Bin Ladin'in örgütün her terör eylemi planının arkasında itici güç olarak kaldığını belirtti. Yetkililer, Bin Ladin'in örgüt liderlerine şu ürpertici tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti: ''Saldırıları sadece New York'la sınırlamayın. Los Angeles'ı ya da daha küçük şehirleri de vurun. Uçaklar kadar trenleri de hedef alın. Mümkünse, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü ve 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümü gibi belirli günlerde saldırın. Bilhassa, Arap dünyasından kaçırmak için tek bir saldırıda daha fazla Amerikalı öldürün.'' Belgelere göre Bin Ladin'in, ABD'nin Arap dünyasından çekilmeye zorlamak için kaç Amerikalı öldürmesi gerektiğine ilişkin hesaplamalarda bulunduğu, 11 Eylül saldırılarından bu yana daha küçük saldırıların yeterli olmadığını ifade ettiği bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar belgelerde yeni bir saldırı planının ortaya çıkarılmadığını, ancak bu yazıların gözden geçirilmesinin haftalar ya da aylar alabileceğini belirtti.