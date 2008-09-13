Ladin'den barış yemeği

Usame Bin Ladin'in oğlu Ömer Bin Ladin'in, Mısır'da Piramitlerin yanındaki çiftliğinde babasının sorumluluğunu üstlendiği 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde "barış için" iftar yemeği verdiği ortaya çıktı.



Londra merkezli Şark El Avsat gazetesinin haberine göre Ömer Bin ladin (27) ve İngiliz eşi Zeyna (52) iki gün önce Mısır'ın Ebu Sayr bölgesindeki "at çiftliği" evlerinde iftar yemeği verdi. İftar yemeğinin sebebi ise bütün dünyayı sarsan 11 Eylül saldırısının yedinci yıldönümü dolayısıyla olduğu açıklandı.



İftara davetli gazetecilere bir açıklama yapan Ömer Bin Ladin'in ve eşinin Suzan isimli arkadaşı "(Ömer ve eşi için) İftar hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemiyorlar. Fakat barış için burada toplanıyoruz." dediği belirtildi. Davet sahiplerinin ise gelen gazetecilerden kamera ve mikrofonlarını kapatmalarını, sadece dinlemelerini istedikleri belirtildi.



Usame Bin Ladin'in 19'u erkek, ikisi kız 21 çocuğundan dördüncüsü olan Ömer, tıpkı amcası Halit gibi Kahire'de yaşıyor. Ömer, 2000 yılından beri babası hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyor. En son yaptığı basın açıklamasında da babasının yaptığı sivil saldırılarına katılmak istemediği için ondan ayrıldığını belirtmişti.



Gözlerden uzak yaşayan Ömer Bin Ladin, bu yılın başlarında basında 11 Eylül saldırılarına ve şiddete karşı olduğu demeçlerinin yer almasıyla birlikte gündeme gelmişti. 11 Eylül ve şiddete karşı olan Ömer, babasının terörist olduğunu ise kabul etmiyor.



İftar boyunca siyasetin konuşulmasına müsaade edilmediği; Ömer'in "daimi aşkım" dediği atlardan bahsettiği belirtildi. Ömer'in, "Ben atlarla doğdum, babamla nereye gitsek hep yanımızdaydılar." dediği kaydedildi.



Ömer'in eşi Zeyna'nın söylediğine göre, İngiltere'deki varlığı endişe verir kaygısıyla İngiltere bu yılbaşında eşinin oturum talebini reddetmiş. Oğul Bin Ladin'in avukatı Emcad Malik ise, Kahire'deki İngiliz Konsolosluğunun Ömer'in talebini babasına olan bağlılığından dolayı kabul etmediğini iddia etti.



Ömer ve eşi ayrıca Güney Afrika'da "barış için" 4 bin 800 kilometrelik at yarışı düzenlemeyi istedikleri; fakat bunu şu ana kadar gerçekleştiremediklerini söylediler. Ömer, 2007'de Suudi Arabistan'da İngiliz asıllı Jane Felix-Browne (Zeyna) ile Müslüman olduktan sonra evlenmişti.



