Ladin'den ABD ve İsrail'i uyaran yeni ses kaydı!

El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in ABD ve İsrail'e uyarılarda bulunduğu yeni bir ses kaydı ortaya çıktı.



ABD'nin Irak ve Afganistan saldırılarında gerekçe olarak kullandığı "terörizme karşı küresel mücadele" operasyonlarında öncelikli hedef rolü oynayan El Kaide lideri Üsame Bin Ladin'in "Amerikalılara bildiri" başlıklı yeni mesajı yayınlandı.



El Kaide'ye yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde yer alan 10 dakikalık görüntülü mesajda, ABD'liler, hükümetlerinin İsrail ile yakın ilişkileri nedeniyle uyarılarak, "kendinizi İsrail lobisi ve 'Neo-Con'ların ideolojik terörizmi ve korkusundan kurtarma vakti geliyor" ifadesi kullanıldı.



"Bizim sizinle olan anlaşmazlığımızın sebebi, Filistin'i işgal etmiş olan müttefikiniz İsrail'e olan desteğinizdir" denilen mesajda, Barack Obama yönetiminde de Amerikan politikasının değişmediği, Beyaz Saray'ın baskı grupları tarafından işgal edildiği ve bu durumun iyiye gitmesinin beklenmemesi gerektiği kaydedildi.



ABD'nin Afganistan ve Pakistan'daki saldırılarına da değinilen mesajda, "Savaşı durdurursanız ne ala, yoksa savaşı her cephede sürdürmekten başka çaremiz kalmıyor. Eğer savaşı durdurmayı ve güvenliği seçerseniz, bunu desteklemeye hazırız" ifadeleri yer aldı.



Mesajda, Obama'nın seçilmesiyle sadece Beyaz Saray'ın yüzünün değiştiği ifade edilerek, "Obama zayıf biri, savaşı durduramaz"denildi. Ladin'in son mesajı, sorumlusu olarak gösterildiği ABD'deki 11 Eylül saldırılarını yıl dönümünden birkaç gün sonra açıklanması nedeniyle dikkati çekiyor.

