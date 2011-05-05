Ladin, silahı yoksa niçin öldürüldü?

T24

Usame Bin Ladin böyle öldürüldü



Beyaz Saray kabul etti



Çıplak olsaydı yaşardı



‘Mahkemeye çıkmalıydı’



Fotoğraf yayınlanmayacak



Üzerinden 500 euro çıktı

ABD’nin Usame Bin Ladin’in nasıl öldürüldüğüne dair anlatıyı değiştirip, Kaide liderinin evine yapılan baskında silahsız olduğunu açıklaması tartışma başlattı. Dünya Bin Ladin’in yargılanmak yerine niçin başından vurulduğunu sorgularken, Amerikalı yetkililer Kaide liderinin üzerinde bomba bulundurma ihtimali nedeniyle böyle davranıldığını açıkladı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Tartışma, Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney’nin önceki geceki basın toplantısıyla başladı. Zira Carney, Bin Ladin’in komandolara direndiği yönündeki açıklamaları tepetaklak ederek, silahsız olduğunu söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü, “Bin Ladin’le aynı odada olan karısı komandoya doğru hamle yaptı ve bacağından vuruldu. Bin Ladin sonra öldürüldü. Silahlı değildi” dedi.Carney, El Kaide liderinin buna rağmen niçin öldürüldüğü sorusu üzerine ise Bin Ladin’in direndiğini söyleyip “Direnç, illa silah olmasını gerektirmiyor” dedi. Ancak silahı yokken nasıl direndiği konusunda herhangi bir bilgi vermedi.Los Angeles Times gazetesinin görüştüğü uzmanlar ise Bin Ladin’in ancak çıplak yakalanmış olsaydı canlı bırakılacağını, giysileri nedeniyle bomba taşıyıp taşımadığı anlaşılmadığı için öldürülmesinin yasadışı olmadığını savundu.Ancak bu açıklamalar BM ve Avrupa’yı teskin etmedi. BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, ABD’yi operasyonla ilgili ayrıntıları BM’ye bildirmeye çağırırken, bütün terörle mücadele operasyonlarının uluslararası hukuka saygılı olması gerektiğini vurguladı. AB’nin İçişlerinden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Cecilia Malmstrom da blogunda “Bin Ladin’in mahkemeye çıkarılması tercih edilirdi” diye yazdı. İtalya’nın eski başbakanlarından Massimo D’Alema ise “Bin Ladin mahkemeye çıkarılsaydı çok daha önemli bir zafer olurdu” dedi.Beklentilerin tersine Bin Ladin’in fotoğrafları da ABD Başkanı Obama’nın emri üzerine yayınlanmayacak. Obama, Bin Ladin’in cesedinin fotoğraflarının yayınlanmamasına dair kararını CBS TV’sine verdiği ve pazar günü yayınlanacak söyleşisinde açıkladı. Beyaz Saray da, fotoğrafların ulusal güvenlik riski teşkil edebileceği, şiddeti teşvik edebileceği ve propaganda aracı olacağı gerekçesiyle yayınlanmayacağını bildirdi.ABD’nin operasyonla ilgili çelişkili açıklamaları soru işareti yarattı. İşte yanıt bekleyen bazı sorular:Başkan Barack Obama’nın yardımcıları, komando timine Usame Bin Ladin’i yakalama ya da öldürme emri verildiğini söyledi. Fakat planı önceden bilen başka yetkililer, en başından beri Bin Ladin’in öldürülmesinin beklendiğini anlattı. Bir başka yetkili ise Bin Ladin’in teslim olması gibi beklenmedik sürprizlerin üzerinde durulduğunu da belirtti.ABD hükümeti Bin Ladin’in öldürülmeden önce ‘direndiğini’ söylüyor. İlk anlatılara göre, üç katlı evin ilk iki katında sert çatışmalar yaşanmıştı; üçüncü kattaki El Kaide liderinin silahı vardı ama ateş etmemişti. Fakat Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jay Carney önceki gün Bin Ladin’in silahsız olduğunu söyledi.İlk açıklamaya göre, Bin Ladin başından bir kez vuruldu. Sonra bir kez de göğsünden vurulduğu açıklandı. Cesedin resimlerini gören bir yetkili Reuters’a, en az bir kez yüzünden vurulduğunu söyledi. Operasyonu gerçekleştiren SEAL komandolarının standart uygulamasının, hedefi durdurmak için önce bir kez göğsünden, sonra da öldürmek için bir kez başından vurmak olduğu belirtiliyor.Bir yetkili pazartesi günü, Bin Ladin’in kalkan olarak kullandığı bir kadının da öldüğünü söyledi. Ancak son açıklamaya göre, Bin Ladin’in aynı odada bulunan karısı komandolara doğru hamle yaparken bacağından vuruldu ve öldürülmedi.Pakistan istihbaratı Amerikalıların Bin Ladin’in oğlunu canlı olarak götürdüğünü söyledi. Fakat ABD sadece Bin Ladin’in cesedinin alındığında ısrarcı. Ölen diğer 5 kişinin cesediyle ilgili açıklama yok.CIA Başkanı Leon Panetta dün Kongre’ye verdiği brifingde, Bin Ladin’in üzerinden gömleğine dikili 500 euro ve iki telefon numarası çıktığını anlattı.