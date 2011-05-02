-LADİN MANŞETLERDE WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - Terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesi, ABD gazetelerinin ilk sayfalarını tamamen kapladı. Washington Post'un ilk sayfası tamamen Bin Ladin öldürülmesi haberine ayrıldı. ''Adalet yerini buldu'' manşetini atan gazetede, manşetin altında da ''ABD güçleri Bin Ladin'i öldürdü'' ifadesini kullandı. Bin Ladin ve Obama'nın resimleri ile Washington'da Beyaz Saray'ın önündeki kutlamadan fotoğraf konulan gazetede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki gelişmelere gönderme yapılarak, Bin Ladin'in öldürülmesinin Obama'ya, ''kıta ötesinde derin siyasi karışıklıkların olduğu bir dönemde açık bir zafer kazandırdığı'' belirtildi. Gazetede yer alan analizde de Bin Ladin'in ölüm haberinin ülkenin gerek iç gerek dış politika konularında derin ayrılıklar yaşadığı bir dönemde gelerek, ulusal birlik anı sağladığı kaydedildi. Bin Ladin'in öldürülmesinin El Kaide'nin ABD ve dünyadaki diğer ülkelere tehdidini sona erdirmediği ifade edilen analizde, ancak yine de 11 Eylül saldırılarından sorumlu örgütün liderinin öldürülmesinin örgütte büyük bir psikolojik çöküntü yaratacağı belirtildi. -''OBAMA, EN UZUN MUTSUZLUK DÖNEMİNİ SONA ERDİRDİ''- Los Angeles Times da haberi ''Bin Ladin öldü'' manşetiyle sundu. Gazetenin baş yazısında da Obama'nın Bin Ladin'in öldürüldüğünü açıklamasıyla, Amerikan tarihinde ''en uzun süren, gergin ve mutsuz dönemlerden birini sona erdirdiği'' yorumunda bulunuldu. Gazete, Bin Ladin'in öldürülmesiyle terörizmin sona ermediği ifadesi de kullanıldı. USA Today'in de manşeti ve ilk sayfası Bin Ladin'in öldürülmesine ayrıldı. Gazete de diğerlerinde olduğu gibi terörle mücadelede sona gelinmediği ve hala devam ettiğini belirtti. Wall Street Journal da ''ABD güçleri Bin Ladin'i öldürdü'' manşeti attı. Obama'nın 11 Eylül saldırılarının intikamının alındığı söylediğini belirten gazete, ''terörün beyninin cesedi denize gömüldü'' ifadesini kullandı. Gazetede, Bin Ladin'in ölümünün ''son dönemde gerginlikler yaşanan ABD ile Pakistan arasındaki dinamiklere ve Afganistan'daki savaşa çarpıcı etkisi olacağı'' yorumunda bulundu. New York Times da ''Bin Ladin ABD güçleri tarafından öldürüldü'' manşeti attı ve Obama'nın ''adalet yerini buldu'' sözlerine yer verdi. -İSLAM BİN LADİN DEĞİL" Mısır'daki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün ikinci adamı Mahmut İzzet, yabancı bir haber ajansına yaptığı açıklamada, "İslam bin Ladin değil" dedi. El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'da ABD'nin yaptığı askeri bir operasyon ile öldürülmesini Fransız haber ajansı AFP'ye değerlendiren İzzet, 11 Eylül saldırılarının ardından bir kavram kargaşası oluştuğunu ve terörizmin İslam ile karıştırıldığını hatırlatarak, bu konuda, önümüzdeki dönem içinde herkesin gözünün batıda olacağının altını çizdi. ABD'nin Müslüman ülkelere saldırmak için Bin Ladin ve onun aşırılık yanlısı örgütünü uzun bir süre kullandığını ileri süren İzzet, "ABD, Irak ve Afganistan'dan çekilmeli çünkü Bin Ladin öldü" diye konuştu. -"OLUMLU ADIM" Eski Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ölümünü "olumlu adım" olarak niteledi. Müşerref, Dubai'de Reuters'e yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in ölümünün Pakistan halkı için bir zafer olduğunu belirterek, bununla birlikte kısa dönemde intikam eylemlerinden kaynaklanan istikrarsızlık beklediğini söyledi. Bin Ladin'in ölümünün çok olumlu bir adım olduğunu ve uzun vadede olumlu etkileri olacağını bildiren Müşerref, "Bugün biz bir kavgayı kazandık, ancak teröre karşı savaş devam edecek" dedi. Müşerref, Bin Ladin'in öldürülmesini olumlu bulmakla birlikte, ABD'nin Pakistan topraklarında operasyon düzenlemesinin, ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti.