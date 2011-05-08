-LADİN HAKKINDA YANILMA RİSKİ 11,8 KATRİLYONDA BİR WASHINGTON (A.A) - 08.05.2011 - Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) uzmanları, El Kaide lideri Usame bin Ladin'den alınan DNA örneklerinde ve kimlik tespitinde kullanılan diğer testlerde yanılma riskinin 11,8 katrilyonda bir olduğunu açıkladı. Uzmanlar, önce cesedin fotoğraflarının Bin Ladin canlıyken çekilen fotoğraflarla karşılaştırıldığını ve daha sonra DNA örneği alındığını ve bunun Bin Ladin'in ailesinden alınanlarla karşılaştırıldığını belirtti. Bu temellerde yapılan testlerde yanılma riskinin 11,8 katrilyonda bir olduğu ifade edilerek Seals komandoları tarafından öldürülen kişinin Bin Ladin olduğundan şüphe duyulmadığı kaydedildi.