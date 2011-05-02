-LAÇİNER: TÜRKİYE DE ÖNLEM ALMALI ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra saldırılar olabileceğine işaret ederek, Türkiye'de de önlem alınması gerektiğini, "çünkü Müslüman ülkelerdeki Batı hedeflerinin vurulması daha kolay hedefler olduğunu" söyledi. AA muhabirinin, Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin yansımalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Laçiner, operasyonun ABD Başkanı Barack Obama için "büyük bir artı" olduğunu, "iç ve dış politikada Obama'nın elini rahatlattığını" belirtti. Laçiner, "Bir dönemin sonu olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, Obama'nın yeni bir dönem başlatması için de büyük bir fırsat sunuyor" dedi. ABD ile Müslüman dünya arasındaki ilişkilerin bundan sonra daha sağlıklı bir zemine oturabileceğini kaydeden Laçiner, operasyonun ayrıca ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine ve Afganistan'da yeni bir düzen oluşturulmasına da yol açabileceğini ifade etti. Obama'ya yönelik, "gizli Müslüman olduğu" da başta olmak üzere pek çok eleştiri bulunduğuna işaret eden Laçiner, "ABD'nin bir numaralı düşmanının öldürülmesinin Obama'nın birçok kişi nezdinde kendisini kanıtlaması anlamına geleceğini" kaydetti. Laçiner, El Kaide bundan sonra büyük saldırılar yapsa dahi, Usame Bin Ladin'in öldürülmesiyle ABD'nin 11 Eylül saldırılarının intikamını aldığını belirtti. Örgütün ilk etapta Afganistan ve Pakistan'da saldırılarını artırabileceğini ifade eden Laçiner, Avrupa, ABD ve Arap ülkelerindeki ABD unsurlarının örgütün bundan sonraki hedefleri arasında olabileceğine dikkati çekti. Laçiner, "Türkiye'de de önlem almak lazım. Önlemleri artırmak lazım. Çünkü Müslüman ülkelerdeki Batı hedefleri, vurulması daha kolay hedefler" dedi. -"TÜRKİYE ÖRNEĞİN KANDİL'E OPERASYON YAPABİLİR"- Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan ise Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin küresel düzeyde terörle mücadele açısından "son derece önemli" olduğuna işaret etti. ABD'nin bazı ülkelerle bir terörle mücadele koalisyonu içerisinde olduğuna dikkati çeken Oğan, bu operasyonun tek başına ABD'nin değil, koalisyonun başarısı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Pakistan'ın El Kaide ile mücadelede "son derece önemli" olduğuna işaret eden Oğan, "Pakistan askeri istihbaratı adeta El Kaide'nin şeceresini biliyordu. El Kaide liderinin nerede olduğunu da biliyordu. Bu açıdan Pakistan-Afganistan hattında önemli gelişmeler olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Terör saldırıları olabilir, içeride ayaklanmalar olabilir'' dedi. Dünyada da bir terör dalgası yaşanabileceğine işaret eden Oğan, El Kaide gibi küresel bir terör örgütünün aktif hücreleri kadar, belirli bir güne odaklanmış "uykuda hücreleri" de bulunduğunu, bu hücrelerin şimdi devreye girebileceğini kaydetti. Türkiye'de bir süre önce El Kaide operasyonları yapıldığını ve CIA Başkanının Türkiye'ye geldiğini anımsatan Oğan, "Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'nin burada öne çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin burada öne çıkması, bundan sonraki süreçte de Türkiye'ye yönelik benzer bir tehdidi beraberinde getirebilir. Buna dikkat etmekte fayda vardır" dedi. Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ABD Başkanının isminin tarihe farklı bir şekilde yazılmasını sağlayacağı görüşünü dile getiren Oğan, "Bu operasyondan yola çıkarak, dünyada birçok ülke kendi El Kaide'sine, kendi teröristlerine operasyonlara başlayabilir. Türkiye, örneğin Kandil'e operasyon yapabilir" diye konuştu.