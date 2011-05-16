-LA REPUBBLİCA: "AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ YENİ KAPI: KANAL İSTANBUL" FLORANSA (A.A) - 16.05.2011 - İtalyan La Repubblica gazetesinde ''Kanal İstanbul'' projesinin tanıtıldığı bir makalede, ''Avrupa ile Asya arasındaki yeni kapı'' ifadesi kullanıldı. La Repubblica gazetesinde Massimo Minella imzasıyla yayımlanan yazıda, kısa bir süre önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan ''Kanal İstanbul'' projesinin özellikleri ve hedefleri İtalyan kamuoyuna aktarıldı. ''Kanal İstanbul''un Boğaz'daki gemi trafiğini rahatlatmak için düşünüldüğü belirtilen makalede, projenin tahminen 10 milyar dolara mal olacağı ve kanalın da 50 kilometre uzunluğa, 150 metre genişliğe sahip olacağı kaydedildi. Kamuoyunda ''çılgın proje'' olarak bilinen ''Kanal İstanbul''un asıl amacının, Boğaz'dan geçen petrol yüklü tankerlerin yarattığı tehlikeyi bertaraf etmek olduğu dile getirilen makalede, Başbakan Erdoğan'ın bu konudaki sözlerine de yer verildi. Minella makalesinde, İstanbul Boğazı'nın Avrupa ile Asya arasında doğal sınır olarak kalmaya devam edeceğini, ancak Marmara Denizi ile Karadeniz arasındaki tek geçiş olmayacağını belirterek, ''Avrupa ile Asya arasındaki yeni kapı: Kanal İstanbul'' ifadesini kullandı. Söz konusu makalede, İstanbul'da yapımı devam eden veya gündemde olan diğer projelere de yer verildi. İstanbul'un hali hazırda Asya ve Avrupa arasında ulaşımı sağlayan iki asma köprü olduğu, bununla birlikte üçüncüsü için ön çalışmalar yapıldığı hatırlatılan makalede, demiryolu tüp geçişi inşaatının sürdüğü ve ''Kanal İstanbul'' projesiyle birlikte üçüncü bir havaalanının da gündemde olduğu belirtildi.