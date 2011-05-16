T24 LogoT24 Logo
Dünya

LA REPUBBLİCA: "AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ YENİ KAPI: KANAL İSTANBUL" FLORANSA (A.A)

16 Mayıs 2011 15:54

-LA REPUBBLİCA: "AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ YENİ KAPI: KANAL İSTANBUL" FLORANSA (A.A) - 16.05.2011 - İtalyan La Repubblica gazetesinde ''Kanal İstanbul'' projesinin tanıtıldığı bir makalede, ''Avrupa ile Asya arasındaki yeni kapı'' ifadesi kullanıldı. La Repubblica gazetesinde Massimo Minella imzasıyla yayımlanan yazıda, kısa bir süre önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan ''Kanal İstanbul'' projesinin özellikleri ve hedefleri İtalyan kamuoyuna aktarıldı. ''Kanal İstanbul''un Boğaz'daki gemi trafiğini rahatlatmak için düşünüldüğü belirtilen makalede, projenin tahminen 10 milyar dolara mal olacağı ve kanalın da 50 kilometre uzunluğa, 150 metre genişliğe sahip olacağı kaydedildi.  Kamuoyunda ''çılgın proje'' olarak bilinen ''Kanal İstanbul''un asıl amacının, Boğaz'dan geçen petrol yüklü tankerlerin yarattığı tehlikeyi bertaraf etmek olduğu dile getirilen makalede, Başbakan Erdoğan'ın bu konudaki sözlerine de yer verildi. Minella makalesinde, İstanbul Boğazı'nın Avrupa ile Asya arasında doğal sınır olarak kalmaya devam edeceğini, ancak Marmara Denizi ile Karadeniz arasındaki tek geçiş olmayacağını belirterek, ''Avrupa ile Asya arasındaki yeni kapı: Kanal İstanbul'' ifadesini kullandı. Söz konusu makalede, İstanbul'da yapımı devam eden veya gündemde olan diğer projelere de yer verildi. İstanbul'un hali hazırda Asya ve Avrupa arasında ulaşımı sağlayan iki asma köprü olduğu, bununla birlikte üçüncüsü için ön çalışmalar yapıldığı hatırlatılan makalede, demiryolu tüp geçişi inşaatının sürdüğü ve ''Kanal İstanbul'' projesiyle birlikte üçüncü bir havaalanının da gündemde olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24