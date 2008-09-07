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Spor

La Liga'nın en iyisi Senna

Buffon için paha biçilemez... Senna La Liga'nın en iyi oyuncusu... Manchester United'ın efsane oyuncusundan Berbatov yorumu... Mancini'nin yeni plânları... Lopez West Ham'da... Hepsi ve daha fazlası

07 Eylül 2008 03:00

Editör'den,


Futbolsuz geçen haftasonu gündemini transfer döneminin ardından yaşanan gelişmeler doldurdu.Gidenler kalanlar derken, artık sırayı oyunculardan çok yöneticiler aldı...

Buffon için M. City'nin telklifte bulunacağını yazmıştık. Bu haberimize yanıt gecikmedi. Juventus’un hocası Claudio Ranieri, Manchester City’nin hedefi olan Gianluigi Buffon’un, herhangi bir fiyata satılmayacağını söyledi. Detaylar haberimizde...

arrow Ranieri: “ Buffon için paha biçilemez”

Oldukça ilgi çekici bir gelişme, İspanya'dan geldi... Geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncuları belirlendi. Don Balon dergisi, Fenerbahçe’nin uzun süre peşinden koştuğu Marcos Senna’yı 2007/2008 sezonunun en iyisi olarak seçti. Sıralamayı görmek için buyurun haberimize...

arrow Senna, La Liga’nın en iyisi


Manchester United’ın efsane oyuncusu Ole Gunner Solskjaer, Bulgar forvet Dimitar Berbatov’un transferinin mutlu sonla bitmesine çok sevindiğini belirtti. Bu transfere sevinmeyen var mı bilemiyoruz tabiî; ama ayrıntılar haberimizde...

arrow Solskjaer'in keyfi yerinde


Uruguaylı sol bek oyuncusu Walter Lopez, West Ham United ile anlaştı. Detaylar için tıklayınız.

arrow West Ham, Walter Lopez ile anlaştı


İnter’den beklenmedik bir şekilde gönderilen Roberto Mancini, bir radyo kanalına konuştu...  İtalyan teknik adamın plânları ne?
arrow Mancini futbolu özlüyor


Chelsea, Cuma günü Gana milli takımında sakatlanan ortasaha oyuncusu Michael Essien’den gelecek haberi bekliyor. Essien'de son durum nedir?

arrow Chelsea’nin Essien korkusu


Atletico Madrid’in son transferi Arjantinli Ever Banega iyi çalışmaya devam etmeleri hâlinde La Liga şampiyonu olmalarının sürpriz olmayacağını iddia etti. Katılıyor musunuz?

arrow Banega:”Şampiyon olabiliriz.”


İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Dimitar Berbatov takımdan ayrı kondisyon çalışmaları yapıyor; çünkü takım arkadaşlarının oldukça gerisinde…

arrow Berbatov form tutmalı


Milli takımda da Liverpoolda da farklı farklı yerlerde oynatılan Gerrard, orta sahada oynamak istediğini açıkladı.

arrow Gerard yerine geçmek istiyor


Milli takımda da Liverpoolda da farklı farklı yerlerde oynatılan Gerrard, orta sahada oynamak istediğini açıkladı.

arrow Milan'da Kaka sevinci


Yedeklerde başlayıp oyuna girdikten sonra 9 dakika da attığı 2 golle takımını Andora maçında kurtarmasına rağmen Capello, Joe Cole'u Hırvatistan maçında da ilk 11 başlatmayacak.

arrow Joe Cole yeniden kulübeye


Manchester City’li defans oyuncusu Richards kulübünde yaşanan gelişmelere inanamadığını ve başarılı olmak için artık her şeye sahip olduklarını söyledi.

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