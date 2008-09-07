La Liga'nın en iyisi Senna

Editör'den,
Futbolsuz geçen haftasonu gündemini transfer döneminin ardından yaşanan gelişmeler doldurdu.Gidenler kalanlar derken, artık sırayı oyunculardan çok yöneticiler aldı...
Buffon için M. City'nin telklifte bulunacağını yazmıştık. Bu haberimize yanıt gecikmedi. Juventus’un hocası Claudio Ranieri, Manchester City’nin hedefi olan Gianluigi Buffon’un, herhangi bir fiyata satılmayacağını söyledi. Detaylar haberimizde...
Ranieri: “ Buffon için paha biçilemez”
Oldukça ilgi çekici bir gelişme, İspanya'dan geldi... Geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncuları belirlendi. Don Balon dergisi, Fenerbahçe’nin uzun süre peşinden koştuğu Marcos Senna’yı 2007/2008 sezonunun en iyisi olarak seçti. Sıralamayı görmek için buyurun haberimize... Senna, La Liga’nın en iyisi
Manchester United’ın efsane oyuncusu Ole Gunner Solskjaer, Bulgar forvet Dimitar Berbatov’un transferinin mutlu sonla bitmesine çok sevindiğini belirtti. Bu transfere sevinmeyen var mı bilemiyoruz tabiî; ama ayrıntılar haberimizde... Solskjaer'in keyfi yerinde
Uruguaylı sol bek oyuncusu Walter Lopez, West Ham United ile anlaştı. Detaylar için tıklayınız.
West Ham, Walter Lopez ile anlaştı
İnter’den beklenmedik bir şekilde gönderilen Roberto Mancini, bir radyo kanalına konuştu... İtalyan teknik adamın plânları ne?
Mancini futbolu özlüyor
Chelsea, Cuma günü Gana milli takımında sakatlanan ortasaha oyuncusu Michael Essien’den gelecek haberi bekliyor. Essien'de son durum nedir?
Chelsea’nin Essien korkusu
Atletico Madrid’in son transferi Arjantinli Ever Banega iyi çalışmaya devam etmeleri hâlinde La Liga şampiyonu olmalarının sürpriz olmayacağını iddia etti. Katılıyor musunuz?
Banega:”Şampiyon olabiliriz.”
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Dimitar Berbatov takımdan ayrı kondisyon çalışmaları yapıyor; çünkü takım arkadaşlarının oldukça gerisinde… Berbatov form tutmalı
Milli takımda da Liverpoolda da farklı farklı yerlerde oynatılan Gerrard, orta sahada oynamak istediğini açıkladı. Gerard yerine geçmek istiyor
Milli takımda da Liverpoolda da farklı farklı yerlerde oynatılan Gerrard, orta sahada oynamak istediğini açıkladı.
Milan'da Kaka sevinci
Yedeklerde başlayıp oyuna girdikten sonra 9 dakika da attığı 2 golle takımını Andora maçında kurtarmasına rağmen Capello, Joe Cole'u Hırvatistan maçında da ilk 11 başlatmayacak.
Joe Cole yeniden kulübeye
Manchester City’li defans oyuncusu Richards kulübünde yaşanan gelişmelere inanamadığını ve başarılı olmak için artık her şeye sahip olduklarını söyledi.