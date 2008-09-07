La Liga'nın en iyisi Senna

Ranieri: “ Buffon için paha biçilemez”

Senna, La Liga’nın en iyisi



Solskjaer'in keyfi yerinde



West Ham, Walter Lopez ile anlaştı

Oldukça ilgi çekici bir gelişme, İspanya'dan geldi... Geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncuları belirlendi. Don Balon dergisi, Fenerbahçe’nin uzun süre peşinden koştuğu Marcos Senna’yı 2007/2008 sezonunun en iyisi olarak seçti. Sıralamayı görmek için buyurun haberimize...Manchester United’ın efsane oyuncusu Ole Gunner Solskjaer, Bulgar forvet Dimitar Berbatov’un transferinin mutlu sonla bitmesine çok sevindiğini belirtti. Bu transfere sevinmeyen var mı bilemiyoruz tabiî; ama ayrıntılar haberimizde...İnter’den beklenmedik bir şekilde gönderilen Roberto Mancini, bir radyo kanalına konuştu... İtalyan teknik adamın plânları ne?