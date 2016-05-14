La Liga'da şike soruşturması

İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumu, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında oynanan Real Sociedad-Rayo Vallecano maçında şike yapıldığına ilişkin gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

NTV'de yer alan habere göre, İspanyol basınında yer alan haberlerde, Real Sociedad'a deplasmanda 2-1 yenilen Rayo Vallecano'da bazı futbolcuların maç içindeki performanslarından şüphelenildiği, ayrıca karşılaşma başlamadan birkaç saat önce bu maçla ilgili bahislerde Real Sociedad'ın galibiyetinden yana ciddi oynamalar olduğunun görüldüğü bildirildi.



Real Sociedad'a yenilerek La Liga'da kalma umudunu zora sokan Rayo Vallecano Kulübü ise söz konusu iddiayı yalanlayarak, "Temiziz, sonuna kadar araştırsınlar." açıklamasını yaptı. Rayo'da tüm futbolcular ve teknik heyet, basın toplantısı düzenleyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.



Rayo Vallecano Teknik Direktörü Paco Jemez, "Delil varsa şimdi suçlama zamanıdır. Örneğin soyunma odasında kavga ettiğimiz yalandır." dedi. Takım kaptanı Roberto Trashorras da "Takım arkadaşlarımın hepsi için elimi ateşin altına koyarım. Biz temiziz. Bir şeyler varsa hemen ortaya çıkarılsın." şeklinde konuştu.



Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Hiç kimsenin Rayo Vallecano'nun onuru, bütünlüğü ve futbolcularının profesyonelliği üzerine şüphe duymasına müsaade edemeyiz. Bu iddiaların kulübün adını, futbolcularını ve taraftarlarını lekelemesine izin vermeyeceğiz." denildi.



Kadrodaki futbolcuların büyük bölümünün gelecek sezon da devam edeceğinin hatırlatıldığı açıklamada, "İkinci lige düşülmesi durumunda oyuncuların maaşlarının önemli ölçüde düşürüleceği de sözleşmelerinde belirtilmiştir. O yüzden bizzat futbolcuların kendi çıkarlarından dolayı Real Sociedad maçını kaybetmek için sahaya çıkma olasılıkları bulunmamaktadır. Hem kulüp hem de futbolcular her türlü soruşturmaya karşı tüm yardımı yapmaya hazırdır. Sporun iyiliği için temiz bir La Liga'yı hepimiz istiyoruz." ifadelerine yer verildi.



La Liga'da Levante'nin ardından 2. lige düşecek diğer iki takım Sporting Gijon (36), Getafe (36) ve Rayo Vallecano (35) arasından son hafta maçlarının ardından belirlenecek. La Liga'nın son haftasında 15 Mayıs Pazar günü TSİ 20.30'da Rayo Vallecano-Levante, Real Betis-Getafe ve Sporting Gijon-Villarreal maçları oynanacak.