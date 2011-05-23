T24 LogoT24 Logo
Spor

LA LİGA'DA SEZON SONA ERDİ ANKARA (A.A)

23 Mayıs 2011 14:14

-LA LİGA'DA SEZON SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son haftasında, şampiyonluğu 2 hafta önce garantileyen Barcelona, Malaga'yı deplasmanda 3-1 yendi. Malaga'nın 31. dakikada Sebastian Fernandez'in golüyle öne geçtiği maçta, Barcelona'nın golleri Bojan Krkic (Dk. 44 penaltı), Ibrahim Afellay (Dk. 76) ve Marc Bartra'dan (Dk. 84) geldi. Barcelona, bu sonuçla deplasmanda 18 maçta 14. galibiyetini alarak 96 puanla ligdeki 21. galibiyetini kazandı. Ligi 2. sırada tamamlayan Real Madrid ise son haftada evindeki maçta küme düşmesi daha önce kesinleşen Almeria'ya gol yağdırdı. Real Madrid'in 8-1 kazandığı maçta gollerini Cristiano Ronaldo (Dk. 4 ve 77) Emmanuel Adebayor (Dk. 31, 52, 73), Karim Benzema (Dk. 48, 63) ve Joselu (Dk. 87) attı. Almeria'nın tek golü Kalu Uche'den (Dk. 33) geldi. Ligi 3. sırada tamamlayan ve doğrudan şampiyonlar ligi biletini kapan Valencia, deplasmanda Deportivo'yu Aduriz (Dk. 4) ve Roberto Soldado'nun (Dk. 90+5) golleriyle 2-0 yendi. Deportivo, bu mağlubiyetle ligden düşen 3. takım oldu. Bu sezon La Liga'ya yükselen Hercules'in de geçen hafta ligden düşmesi kesinleşmişti. La Liga'da sezonu 4. sırada tamamlayan Villarreal de ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne girme hakkı kazandı.  Ligde Athletic Bilbao, Sevilla ve Atletico Madrid'in daha önce UEFA Avrupa Ligi'ne katılması kesinleşmişti. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 38. haftada şu sonuçlar alındı: Malaga - Barcelona.................: 1 - 3 Hercules - Sporting Gijon..........: 0 - 0 Real Madrid - Almeria..............: 8 - 1 Osasuna - Villarreal...............: 1 - 0 Real Sociedad - Getafe.............: 1 - 1 Espanyol - Sevilla.................: 2 - 3 Levante - Real Zaragoza............: 1 - 2 Mallorca - Atletico Madrid.........: 3 - 4 Deportivo - Valencia...............: 0 - 2 Santander - Athletic Bilbao........: 1 - 2 -PUAN TABLOSU-   TAKIMLAR            O   G   B   M   A   Y   P ----------------------------------------------- 1. Barcelona         38  30   6   2  95  21  96 2. Real Madrid       38  29   5   4 102  33  92 3. Valencia          38  21   8   9  64  44  71 4. Villarreal        38  18   8  12  54  44  62 5. Sevilla           38  17   7  14  62  61  58 6. Athletic Bilbao   38  18   4  16  59  55  58 7. Atletico Madrid   38  17   7  14  62  53  58 8. Espanyol          38  15   4  19  46  55  49 9. Osasuna           38  13   8  17  45  46  47 10. Sporting Gijon   38  11  14  13  35  42  47 11. Malaga           38  13   7  18  54  68  46 12. Racing Santander 38  12  10  16  41  56  46 13. Real Zaragoza    38  12   9  17  40  53  45 14. Levante          38  12   9  17  41  52  45 15. Real Sociedad    38  14   3  21  49  66  45 16. Getafe           38  12   8  18  49  60  44 17. Real Mallorca    38  12   8  18  41  56  44 18. Deportivo Coruna 38  10  13  15  31  47  43 19. Hercules         38   9   8  21  36  60  35 20. Almeria          38   6  12  20  36  70  30        -GOL KRALLIĞI YARIŞI- Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, sezonu 40 golle tamamladı ve gol kralı olmanın yanı sıra bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını kazandı. Real Madrid'in Almeria'yı 8-1 yendiği son lig maçında 2 gol kaydeden Ronaldo, 82 yıllık lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. Bir önceki rekor, 38 golle Athletic Bilbao oyuncusu Telmo Zarra ile bir başka Real Madridli Hugo Sanchez'e aitti. Barcelona'nın Arjantinli forveti Messi'nin 31 golle 2. sırada yer aldığı sıralamada üçüncü sırayı 20 golle Agüero (Atletico Madrid) ve Negredo (Sevilla) paylaştı. Gol krallığında sıralama şöyle: 40 gol: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 31 gol: Messi (FC Barcelone) 20 gol: Agüero (Atletico Madrid), Negredo (Sevilla) 18 gol: Llorente (Athletic Bilbao), Rossi (Villarreal), Soldado (Valencia), David Villa (Barcelona) 15 gol: Benzema (Real Madrid) 14 gol: Rondon (Malaga) 13 gol: Caicedo (Levante), Osvaldo (Espanyol), Pedro (Barcelona) 12 gol: Kanoute (FC Séville), Trezeguet (Hercules) 11 gol: Nilmar (Villarreal), Webo (Mallorca) 10 gol: Aritz Aduriz (Valencia), Gabi (Real Zaragoza), Higuain (Real Madrid), Luis Fabiano (Seville)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24