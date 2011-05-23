-LA LİGA'DA SEZON SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son haftasında, şampiyonluğu 2 hafta önce garantileyen Barcelona, Malaga'yı deplasmanda 3-1 yendi. Malaga'nın 31. dakikada Sebastian Fernandez'in golüyle öne geçtiği maçta, Barcelona'nın golleri Bojan Krkic (Dk. 44 penaltı), Ibrahim Afellay (Dk. 76) ve Marc Bartra'dan (Dk. 84) geldi. Barcelona, bu sonuçla deplasmanda 18 maçta 14. galibiyetini alarak 96 puanla ligdeki 21. galibiyetini kazandı. Ligi 2. sırada tamamlayan Real Madrid ise son haftada evindeki maçta küme düşmesi daha önce kesinleşen Almeria'ya gol yağdırdı. Real Madrid'in 8-1 kazandığı maçta gollerini Cristiano Ronaldo (Dk. 4 ve 77) Emmanuel Adebayor (Dk. 31, 52, 73), Karim Benzema (Dk. 48, 63) ve Joselu (Dk. 87) attı. Almeria'nın tek golü Kalu Uche'den (Dk. 33) geldi. Ligi 3. sırada tamamlayan ve doğrudan şampiyonlar ligi biletini kapan Valencia, deplasmanda Deportivo'yu Aduriz (Dk. 4) ve Roberto Soldado'nun (Dk. 90+5) golleriyle 2-0 yendi. Deportivo, bu mağlubiyetle ligden düşen 3. takım oldu. Bu sezon La Liga'ya yükselen Hercules'in de geçen hafta ligden düşmesi kesinleşmişti. La Liga'da sezonu 4. sırada tamamlayan Villarreal de ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne girme hakkı kazandı. Ligde Athletic Bilbao, Sevilla ve Atletico Madrid'in daha önce UEFA Avrupa Ligi'ne katılması kesinleşmişti. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 38. haftada şu sonuçlar alındı: Malaga - Barcelona.................: 1 - 3 Hercules - Sporting Gijon..........: 0 - 0 Real Madrid - Almeria..............: 8 - 1 Osasuna - Villarreal...............: 1 - 0 Real Sociedad - Getafe.............: 1 - 1 Espanyol - Sevilla.................: 2 - 3 Levante - Real Zaragoza............: 1 - 2 Mallorca - Atletico Madrid.........: 3 - 4 Deportivo - Valencia...............: 0 - 2 Santander - Athletic Bilbao........: 1 - 2 -PUAN TABLOSU- TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------- 1. Barcelona 38 30 6 2 95 21 96 2. Real Madrid 38 29 5 4 102 33 92 3. Valencia 38 21 8 9 64 44 71 4. Villarreal 38 18 8 12 54 44 62 5. Sevilla 38 17 7 14 62 61 58 6. Athletic Bilbao 38 18 4 16 59 55 58 7. Atletico Madrid 38 17 7 14 62 53 58 8. Espanyol 38 15 4 19 46 55 49 9. Osasuna 38 13 8 17 45 46 47 10. Sporting Gijon 38 11 14 13 35 42 47 11. Malaga 38 13 7 18 54 68 46 12. Racing Santander 38 12 10 16 41 56 46 13. Real Zaragoza 38 12 9 17 40 53 45 14. Levante 38 12 9 17 41 52 45 15. Real Sociedad 38 14 3 21 49 66 45 16. Getafe 38 12 8 18 49 60 44 17. Real Mallorca 38 12 8 18 41 56 44 18. Deportivo Coruna 38 10 13 15 31 47 43 19. Hercules 38 9 8 21 36 60 35 20. Almeria 38 6 12 20 36 70 30 -GOL KRALLIĞI YARIŞI- Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, sezonu 40 golle tamamladı ve gol kralı olmanın yanı sıra bir sezonda en çok gol atan futbolcu unvanını kazandı. Real Madrid'in Almeria'yı 8-1 yendiği son lig maçında 2 gol kaydeden Ronaldo, 82 yıllık lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başardı. Bir önceki rekor, 38 golle Athletic Bilbao oyuncusu Telmo Zarra ile bir başka Real Madridli Hugo Sanchez'e aitti. Barcelona'nın Arjantinli forveti Messi'nin 31 golle 2. sırada yer aldığı sıralamada üçüncü sırayı 20 golle Agüero (Atletico Madrid) ve Negredo (Sevilla) paylaştı. Gol krallığında sıralama şöyle: 40 gol: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 31 gol: Messi (FC Barcelone) 20 gol: Agüero (Atletico Madrid), Negredo (Sevilla) 18 gol: Llorente (Athletic Bilbao), Rossi (Villarreal), Soldado (Valencia), David Villa (Barcelona) 15 gol: Benzema (Real Madrid) 14 gol: Rondon (Malaga) 13 gol: Caicedo (Levante), Osvaldo (Espanyol), Pedro (Barcelona) 12 gol: Kanoute (FC Séville), Trezeguet (Hercules) 11 gol: Nilmar (Villarreal), Webo (Mallorca) 10 gol: Aritz Aduriz (Valencia), Gabi (Real Zaragoza), Higuain (Real Madrid), Luis Fabiano (Seville)