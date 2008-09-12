La Liga'da meraklı bekleyiş

30 yıla yakın bir süredir ligin açılış maçını kaybetmeyen La Liga'nın iki büyük devi Barcelona ve Real Madrid, 2008-2009 sezonuna kayıpla başlayınca taraftyarları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Lig sıralamasının son sıralarında yer alan 'devler'in ikinci hafta nasıl bir performans gösterecekleri ise merak konusu





İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) ikinci hafta karşılaşmaları yaklaşık iki haftalık bir aranın ardından hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.



Ancak ikinci hafta karşılaşmaları öncesi İspanya'da en çok konuşulan futbol olayı, yaklaşık 30 yıldan fazla bir süre sonra Real Madrid ve FC Barcelona'nın aynı kaderi paylaşmaları. Lig tarihinin en başarılı takımları Real Madrid ve FC Barcelona, La Liga'da 2008/2009 sezonunun açılış maçlarını kaybettiler ve ilk hafta sonunda ligin en alt sıralarında yer aldılar.



İlk haftada bile olsa bu durum La Liga tarihinde son 30 yıldır karşılaşılan bir durum değildi. Real Madrid, bu sezon ilk maçında Deportivo La Coruna'ya 2-1 yenilirken, Katalan ekibi Barcelona ise ligin yeni takımlarından Numancia'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Şimdi her iki takımda ligdeki ikinci maçlarında ilk galibiyetlerini alarak taraftarlarının gönlünü kazanmayı hedefliyor.



Real Madrid, ikinci hafta karşılaşmasında, sezonun ilk haftasında Barcelona galibiyetiyle başlayan ligin yeni ekibi Numancia'yla karşılaşacak.



Numancia Teknik Direktörü Sergio Kresic, bu zorlu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, kafalarının rahat olduğunu ve kaybedecek bir şeyleri olmadığını ifade ederek, "Pazar günü bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Tüm baskı onların üzerinde olacak, bizim değil" dedi. Aslında Sergio Kresic'in açıklamaları İspanyol basınında yer alan haberlere bakıldığında pek de haksız sayılmaz. İspanyol basını, sezon öncesi kadrosuna sadece Hollandalı Rafael van der Vaart'ı katan Real Madrid'i ve dolayısıyla da Alman teknik adam Bernd Schuster'i eleştirmeyi sürdürüyor.



En az Schuster kadar eleştiri oklarının hedefinde olan bir başka teknik adam ise, FC Barcelona'nın teknik patronu Joseph Guardiola. Numancia karşısında alınan şok yenilginin ardından gerek Katalan basını gerek İspanyol medyası tarafından sıkça eleştirilen Guardiola, Nou Camp'ta oynayacakları sezonun ilk karşılaşmasında Racing Santander'i devirerek moral bulmak istiyor. Guaridola'nın geçen sezonu 6. sırada bitiren Racing Santander karşısında Thierry Henry ve 18 yaşındaki genç yıldızı Bojan Krkic'e birlikte görev vermesi bekleniyor.



La Liga'nın ilk haftasını lider olarak kapatan Atletico Madrid, ikinci hafta karşılaşmasında Cumartesi günü deplasmanda Valladolid'le karşılaşacak. Sevilla ise ligin yeni takımlarından Sporting Gijon'la kozlarını paylaşacak.



Pazar günü ise, Real Madrid-Numancia karşılaşmasına ek olarak; "Getafe-Real Betis, Recreativo Huelva-Espanyol, Villarreal-Deportivo Coruna, Mallorca-Osasuna, Malaga-Athletic Bilbao ve Almeria-Valencia" maçları oynanacak.